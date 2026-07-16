Wybuchła wojna, Polacy chcieli pomagać wojskowo Ukrainie. A teraz?

Z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że 52,2 proc. Polaków jest za wspieraniem militarnym Ukrainy w wojnie z Rosją. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 22,6 proc. badanych. Z kolei 45,2 proc. Polaków jest przeciwnych pomaganiu Ukrainie, a opcję „zdecydowanie nie” wskazało aż 23,7 proc. pytanych. 2,5 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Badanie zrealizowano w dniach 10-11 lipca metodą CATI na próbie 1067 osób.

Sondaż. Poparcie Polaków dla pomocy Ukrainie osłabło

Wyniki te porównano z takim samym badaniem, które przeprowadzono kilka miesięcy po rozpoczęciu wojny. Pod koniec grudnia 2022 roku za przekazywaniem uzbrojenia Ukrainie było 77,5 proc. respondentów. Przeciwko było wówczas jedynie 18,3 proc. Polaków, a 4,2 proc. nie miało zdania.

Przyczyn tak dużej zmiany może być wiele. Częściowo wynika ona z pewnością z napięć, do których w ostatnich tygodniach doszło pomiędzy prezydentami Karolem Nawrockim i Wołodymyrem Zełenskim. Częściowo może być to efekt tzw. zmęczenia wojną lub uznania w Polsce, że największe zagrożenie ze strony Rosji już minęło, a dalej Ukraina poradzi sobie bez polskiej pomocy.

Sondaż. Co z Ukrainą w Unii Europejskiej?

W innym sondażu IBRiS, tym razem dla Radia Zet, badano nastawienie Polaków do kwestii członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Tylko 8,4 proc. ankietowanych stwierdziło, że Ukraina powinna „zdecydowanie” dołączyć do UE, a 26,9 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. „Raczej nie” mówiło 27,4 proc. badanych, a „zdecydowanie nie” 32,3 proc. 5 proc. nie miało zdania.

Ten sondaż przeprowadzono metodą CATI w dniach 12-13 czerwca na próbie 1068 osób.

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