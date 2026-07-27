Pierwszy sondaż po rozłamie w PiS. Sprawdzano dwa warianty

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRIS dla Wirtualnej Polski badano poparcie dla partii politycznych. Było ono o tyle ciekawe, że odbywało się już po upływie ultimatum Jarosława Kaczyńskiego i wyrzucenia z PiS Mateusza Morawieckiego oraz kilkudziesięciu parlamentarzystów.

Sondaż po rozłamie w PiS. Konfederacje nadal mocne

Autorzy badania zdecydowali się na dwa warianty. W jednym nie brano pod uwagę nowego organizmu na polskiej scenie politycznej, czyli stowarzyszenia „Rozwój + Wy” Mateusza Morawieckiego. W tej wersji pierwsze miejsce w sondażu przypadło Koalicji Obywatelskiej z wynikiem 29,4 proc. poparcia. Byłoby to 175 miejsc w 460-osobowym Sejmie.

Drugie miejsce zachowało Prawi i Sprawiedliwość z 21,5 proc. głosów. Przekłada się to na 123 posłów. Trzeci wynik uzyskała Konfederacja z 14,5 proc. poparcia i 76 mandatów, a czwarty Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 12 proc. i aż 59 mandatami.

Lewicy przypadłoby 7,2 proc. głosów i tylko 27 posłów. Polskie Stronnictwo Ludowe, partia Razem oraz Polska 2050 znalazłyby się pod progiem wyborczym (5 proc.) z odpowiednio 3,1 proc.; 2,0 proc. oraz 0,6 proc. poparcia. Niezdecydowani wyborcy to w tym wypadku aż 9,7 proc. ankietowanych. Większość w Sejmie miałby więc PiS i dwie Konfederacje z 258 mandatami.

Sondaż z uwzględnieniem nowej siły. Morawiecki namiesza

Jak wyglądałyby wyniki, gdyby do wyborów przystąpiła nowa siła pod przywództwem Mateusza Morawieckiego? Okazuje się, że bez najmniejszego kłopotu przekroczyłaby ona próg wyborczy i mogła liczyć na 7,5 proc. głosów, czyli 31 mandatów. Najbardziej w tej sytuacji straciłoby Prawo i Sprawiedliwość, którego wynik w tym wariancie to tyko 15,9 proc. głosów i 88 mandatów. Partia Kaczyńskiego straciłaby aż 35 posłów.

Koalicja Obywatelska w takiej sytuacji traci tylko punkt procentowy, zdobywając 28,5 proc. głosów i mając w Sejmie 174 posłów, czyli o jednego mniej. Konfederacja ma 13,5 proc. głosów i 71 mandatów, a Konfederacja Korony Polskiej 12,3 proc. głosów i 63 mandaty. Lewica ma w tym układzie 7,8 proc. poparcia i 33 mandaty. Pozostałe partie nadal nie przekraczają progu wyborczego. Odsetek osób niemających zdania wynosi w tym wariancie 8,7 proc. Prawica nadal miałaby w tej wersji większość z 253 mandatami przy połączeniu PiS, Rozwoju+ i Konfederacji.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 24-25 lipca 2026 r., metodą CATI oraz CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.

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