Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Jarosław Kaczyński postawił ultimatum Mateuszowi Morawieckiemu i jego środowisku, w ramach którego politycy mieli złożyć oświadczenia, deklarując, że nie będą działali w stowarzyszeniu Rozwój Plus. Były premier nie zdecydował się na taki ruch. W konsekwencji w zeszłym tygodniu powstał nowy klub parlamentarny w Sejmie. W jego skład wchodzi 40 posłów, a przewodniczącym jest były premier polskiego rządu.

Morawiecki zapowiada wielką konwencję. Symboliczna data

W piątek 31 lipca Mateusz Morawiecki zorganizował wydarzenie, które było określane jako „Festiwal Idei Rozwoju Plus”. „Dziękuję za Waszą obecność, energię i wiarę. Za każdą rozmowę, każdy uśmiech, każdą wyciągniętą dłoń, każdy pomysł i każdy odważny głos w dyskusji. Dziękuję tym, którzy przyjechali z najdalszych zakątków Polski, którzy zostali z nami do samego końca i pokazali, że jest w naszym kraju ogromna siła ludzi gotowych działać dla wspólnej sprawy” – napisał były premier.

Jak zaznaczył w obszernym wpisie, stowarzyszenie Rozwój Plus nie chce zamykać się w gabinetach, nie chce polityki tworzonej wyłącznie w Warszawie, tylko chce Polski budowanej razem z Polakami. „Dlatego już 15 października, w rocznicę wyborów, spotkamy się na wielkiej konwencji Rozwoju Plus. Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj” – napisał Morawiecki na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Morawiecki gra na korzyść czy wbrew Kaczyńskiemu? Nowy sondaż

W najnowszym sondażu SW Research dla Onetu Polki i Polacy zostali zapytani, jak odejście Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości wpływa na szanse prawicy na powrót do władzy. 16,1 proc. wybrało wariant „raczej zwiększa”, a 6,2 proc. – „zdecydowanie zwiększa”. Łącznie to 22,3 proc. wskazań.

Przeciwnego zdania jest w sumie 43,1 proc. ankietowanych, w tym 29 proc. uważa, że ruch byłego premiera raczej zmniejsza szanse prawicy, a 14,1 proc. – „zdecydowanie zmniejsza”. 34,5 proc. badanych nie umie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniach 28-29 lipca 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 806 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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