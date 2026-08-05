Rok prezydentury Nawrockiego. Tak ocenili go Polacy. Nowy sondaż

W czwartek 6 sierpnia minie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. W nowym sondażu, który Instytut Badań Pollster przeprowadził dla „Super Expressu”, Polki i Polacy zostali zapytani, jak oceniają działania podejmowane przez głowę państwa. 47 proc. wyraziło pozytywną opinię, a 43 proc. – negatywną. 10 proc. respondentów nie ma zdania w sprawie.

Tak Polacy ocenili Nawrockiego po roku. Ekspert wskazuje ważny element

Głos w sprawie zabrał Sergiusz Trzeciak, specjalista ds. marketingu politycznego, autor książki „Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory”. – Karol Nawrocki ma większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość, co oznacza, że udało mu się zdobyć zaufanie wyborców całej prawicy, a może także wyborców innych partii politycznych – mówi ekspert.

– To prawdopodobnie zasługa zmiany nastawienia nowego prezydenta wobec Ukrainy i odebrania przez niego Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu – dodaje Trzeciak.

Huczne obchody pierwszego roku prezydentury. Rzecznik Nawrockiego zabrał głos

Już jutro na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbędzie się okolicznościowe wydarzenie, a o szczegółach mówił rzecznik głowy państwa. – Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Będzie składało się z trzech elementów. Pierwszy, najważniejszy, to oczywiście spotkanie z samym prezydentem, przemówienie prezydenta i możliwość spotkania z Polakami, którzy przyjdą tego dnia przed Pałac Prezydencki. Ale będzie też komponent artystyczny – wskazał Rafał Leśkiewicz na antenie Polsat News.

Rzecznik prezydenta przekazał także, że zorganizowany zostanie również panel dyskusyjny „czołowych polskich publicystów”, którzy będą wymieniali spostrzeżenia na temat pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego.

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