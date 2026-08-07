PiS zalicza mocne tąpnięcie, co z Morawieckim? Nowy sondaż

W najnowszym sondażu sprawdzono, jakim poparciem cieszą się partie polityczne po blisko trzech latach od wyborów parlamentarnych. Gdyby głosowanie odbyło się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska zdobyłaby 30,3 proc. głosów (spadek o 1 pkt proc. w porównaniu do badania z lipca) – wynika z sondażu pracowni Opinia24.

Notowania PiS spadają, co z Morawieckim? Najnowszy sondaż

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, na które planuje zagłosować 17,2 proc. badanych (spadek o 5,6 pkt proc.). Trzecia pozycja należy do Konfederacji, która uzyskała wynik na poziomie 15,3 proc. (wzrost o 1,9 pkt proc.).

W Sejmie znalazłyby się także: Konfederacja Korony Polskiej (9 proc., wzrost o 1 pkt proc.), Lewica (7 proc, spadek o 2,2 pkt. proc.) oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (5,3 proc., spadek o 0,9 pkt proc.). Pod progiem wyborczym uplasowałyby się: Razem (4,8 proc., wzrost o 1,8 pkt proc.), Polska 2050 (1,3 proc., spadek o 0,4 pkt proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1,1 proc., spadek o 0,5 pkt proc.).

Rozłam w PiS-ie. Morawiecki zakłada nowy klub w Sejmie

Sondaż został przeprowadzony po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński postawił ultimatum politykom swojego ugrupowania, na mocy którego mieli zadeklarować, że nie będą prowadzić działalności w wewnątrzpartyjnych stowarzyszeniach. Temu nie podporządkował się Mateusz Morawiecki i jego środowisko. W konsekwencji w Sejmie powstał Klub Parlamentarny Rozwój Plus, w którym obecnie jest 40 osób, a na jego czele stanął były premier polskiego rządu.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 3-5 sierpnia na reprezentatywnej próbie N=1001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo – CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

Czytaj też:

Nawrocki ma szansę na drugą kadencję? Tak ocenili go Polacy. Sondaż dla „Wprost” Czytaj też:

Polacy ocenili Nawrockiego. Posypały się „jedynki”. Jest „ale”