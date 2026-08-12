Minister Żurek ma powody do zmartwień. Polacy wypowiedzieli się o wymiarze sprawiedliwości

CBOS poprosiło Polaków o całościową ocenę krajowego wymiaru sprawiedliwości. Pozytywnie na ten temat wypowiedziało się w badaniu tylko 26 proc., z czego 2 proc. wskazało opcję „zdecydowanie dobrze”, a 24 proc. „raczej dobrze”. Aż 61 proc. pytanych było odmiennego zdania. Tutaj odpowiedź „raczej źle” wybrało 39 proc. ankietowanych, a 22 proc. wybrało opcję „zdecydowanie źle”. Zdania nie miało 13 proc. badanych.

Sondaż. Polacy negatywnie oceniają nasz wymiar sprawiedliwości

Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości dużo bardziej krytycznie ocenili mężczyźni, mieszkańcy największych miast, osoby o najniższych i najwyższych dochodach oraz osoby o poglądach prawicowych. Jak zauważał CBOS, zdecydowanie lepiej wymiar sprawiedliwości oceniali wyborcy koalicji rządzącej, zwłaszcza KO i Nowej Lewicy. Negatywne oceny wystawiali wyborcy Konfederacji oraz PiS, a najsurowsze – zwolennicy Konfederacji Korony Polskiej.

W badaniu tym pytano też o stosunek do sędziów oraz ich niezawisłości. 49 proc. respondentów przyznało, że ich stosunek do sędziów nie jest ani pozytywny, ani negatywny. Pozytywne podejście deklarowało 19 proc. badanych, w tym 1 proc. określiło go jako bardzo pozytywny, a 18 proc. jako raczej pozytywny. Negatywnie wypowiadało się 23 proc. badanych, z czego 17 proc. raczej negatywnie, a 6 proc. bardzo negatywnie. Zdania nie miało tutaj 9 proc. respondentów.

Sondaż. Co z niezawisłością sędziów?

50 proc. w kwestii niezawisłości wybrało odpowiedź „czasem tak, czasem nie”. 18 proc. pytanych uważa, że sędziowie są niezawiśli podczas orzekania. 2 proc. z tej grupy uważa, że zawsze są niezawiśli, a 16 proc. – że są niezawiśli w zdecydowanej większości orzeczeń.

Przeciwnie stwierdziło 21 proc. ankietowanych. 17 proc. z tej liczby uważa, że sędziowie raczej nie są niezawiśli, a 4 proc., że sędziowie nigdy nie są niezawiśli. Zdania w tej kwestii nie miało 11 proc. badanych.

Uczestnicy sondażu mogli też podać największe ich zdaniem problemy wymiaru sprawiedliwości. Najczęściej powracała przewlekłość postępowań (38 proc. wskazań). Drugie w kolejności było szeroko rozumiane upolitycznienie sądownictwa (18 proc.). Trzecią kwestią były niesprawiedliwe wyroki (10 proc.). Kryzys w KRS i TK znalazł się na czwartym miejscu z wynikiem 9 proc.

Z sondażu płyną wyraźne sygnały dla ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który miał zająć się naprawianiem tej sfery po Zbigniewie Ziobrze.

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 11 do 21 czerwca 2026 roku na próbie liczącej 991 osób, w tym: 66,4 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z udziałem ankietera), 16,3 proc. – CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS) i 17,3 proc. – CAWI (samodzielne wypełnienie ankiety internetowej).

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