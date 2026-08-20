Tak Polacy oceniają Karola Nawrockiego. Duże zmiany w nowym sondażu

6 sierpnia 2026 r. minął dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Z tej okazji na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zostało zorganizowane okolicznościowe wydarzenie, którego kulminacyjnym punktem było przemówienie głowy państwa. – To był rok pracowity, ale nie ma we mnie choćby promila zmęczenia. Mam ciągle wiele energii na kolejne cztery lata. Mam 100 proc. baterii – mówił prezydent do zgromadzonych.

– Ten rok oraz kolejne cztery lata to dla nas wszystkich wielka dziejowa szansa, aby w końcu zrozumieć, że los Polski, jej przyszłość, dobrobyt i rozwój rozstrzygają się w małych zakładach stolarskich, w dużych przedsiębiorstwach technologicznych, w piekarniach oraz w codziennym życiu Polek i Polaków. Tam decyduje się los ojczyzny i tam powinni być weryfikowani polscy politycy, rząd oraz prezydent. To bowiem naród jest władzą zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Karol Nawrocki.

Tak Polacy oceniają Karola Nawrockiego. Najnowszy sondaż

W najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej sprawdzono, jak Polki i Polacy oceniają prezydenta Karola Nawrockiego. 52,5 proc. ankietowanych wystawiło głowie państwa pozytywną recenzję, co oznacza wzrost o 8,2 punktu procentowego w stosunku do wyników badania z maja. 35,1 proc. respondentów jest odmiennego zdania, a więc odsetek negatywnych ocen spadł o 4,7 punktu procentowego. 12,4 proc. ma o Karolu Nawrockim neutralne zdanie.

Ze względu na to, że Karol Nawrocki niedawno obchodził rocznicę prezydentury, w sondażu SW Research dla „Wprost” postanowiliśmy sprawdzić, jakie ma szanse na reelekcję. 38,6 proc. badanych zadeklarowało, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się w sierpniu 2026 r., zagłosowałoby na Karola Nawrockiego, a 45 proc. respondentów nie zamierzałoby poprzeć jego kandydatury. 16,4 proc. badanych nie miało zdania w sprawie.

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