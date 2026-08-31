Tak Polacy ocenili ruch Morawieckiego. Wymowny wynik sondażu

W nowym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” respondenci zostali zapytani, jak oceniają start inicjatywy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. 2,5 proc. wskazało wariant „zdecydowanie udany”, a 41,5 proc. – „raczej udany”. Łącznie to 44 proc. pozytywnych wskazań. Przeciwnego zdania jest 32,1 proc. badanych, w tym 26,8 proc. klasyfikuje start nowego ruchu w kategorii „raczej nieudany”, a 5,3 proc. – „zdecydowanie nieudany”. 23,9 proc. nie ma zdania w sprawie.

Polacy ocenili inicjatywę Mateusza Morawieckiego. Nowy sondaż

W badaniu sprawdzono także, jak rozkładają się głosy w zależności od poglądów politycznych respondentów. Wśród tych, którzy deklarują się jako wyborcy obozu rządzącego (Koalicja Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050), 29,9 proc. ocenia start inicjatywy byłego premiera jako udany, a 36,7 proc. – nieudany.

Odwrotnie proporcja układa się w przypadku zwolenników opozycji (Prawo i Sprawiedliwość, Razem, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej). W tej grupie stosunek pozytywnych do negatywnych ocen wynosi: 51,3 proc. do 33,4 proc.

Wyniki badania skomentował prof. Jarosław Flis. – Na scenie politycznej jest tłoczno. I było tak, już przed rozłamem w PiS, który był zresztą aktem desperacji, a w takich okolicznościach rzadko podejmuje się racjonalne decyzje – mówi socjolog w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

– Ocena startu Rozwoju Plus niewiele nam mówi. Respondenci mogą wyrażać w ten sposób różne emocje – zarówno aprobatę, jak i lęk przed powodzeniem rywala popieranej przez nich opcji. Tylko raz się zdarzyło, że nad progiem znalazło się osiem partii. Biorąc po uwagę to, że ugrupowanie Mateusza Morawieckiego jest nowe, otrzymało słabą premię – właśnie dlatego, że w polskiej polityce jest ciasno. Wszystko zależy od poziomu oczekiwań – ci, którzy spodziewali się zobaczyć w sondażach pół procent będą zaskoczeni, liczący na 50 – rozczarowani – podsumowuje ekspert.

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