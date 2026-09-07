Polacy zdecydowali, która koalicja byłaby lepsza dla kraju. Wyniki nie są oczywiste

Polacy w sondażu agencji badawczej SW Research na zlecenie „Rzeczpospolitej” zostali zapytani o to, która z koalicji byłaby lepsza dla interesów kraju. 27,8 proc. zgarnęła opcja PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, z ewentualnym udziałem Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. 23,9 proc. preferowałoby wariant Koalicji Obywatelskiej z ugrupowaniem Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. 23,1 proc. ankietowanych obie możliwości oceniło podobnie.

25,2 proc. respondentów nie miało zdania. Koalicja KO z Konfederacją wygrywa jedynie wśród osób w wieku powyżej 50. lat oraz z wyższym wykształceniem, odpowiednio 25,3 proc. vs. 24,8 proc. i 25,9 proc. vs. 23,3 proc. Podobnie było w przypadku ankietowanych z dochodami między pięcioma i siedmioma tys. zł (30,1 proc. vs. 27,5 proc.) oraz powyżej siedmioma tys. zł (32,9 proc. vs. 25,4 proc.).

Koalicja partii prawicowych, czy KO z Konfederacją? Polacy zabrali głos w sondażu

Takie rozwiązanie bardziej preferują również mieszkańcy miast między 100 i 199 tys. mieszkańców (30,4 proc. vs. 19,6 proc.), a także powyżej pół miliona mieszkańców – 28,3 proc. vs. 18,8 proc. Koalicję Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej (z ewentualnym udziałem partii Razem lub Morawieckiego) najlepiej oceniają osoby do 24. roku życia – 44 proc. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia maleje odsetek osób pozytywnie oceniających tę opcję.

Badanie przeprowadzono wśród użytkowników panelu on-line SW Panel od 2 do 3 września 2026 r. Analizą objęto 800 pełnoletnich internautów. Próbę dobrano w sposób losowo-kwotowy. Jej strukturę skorygowano przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze dorosłych Polaków pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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