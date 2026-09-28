Tak Polacy zareagowali na alarmujące słowa Donalda Tuska. Sondaż pokazał nastroje

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych postanowił sprawdzić, na ile wzięliśmy sobie do serca tegoroczne ostrzeżenia premiera. Donald Tusk w lipcu oraz wrześniu przestrzegał przed możliwą agresją ze strony Rosji.

Sondaż. Czy Polacy obawiają się rosyjskiej prowokacji?

„Czy obawia się Pan/Pani zbrojnej prowokacji ze strony Rosji?” – pytali ankieterzy IBRiS. 46,6 proc. badanych odpowiedziało, że „zdecydowanie tak”. 20,6 proc. wybrało opcję „raczej tak”. „Raczej nie” wskazało 12,8 proc., a zdecydowanie nie 6,9 proc. Opcję „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 12,1 proc. ankietowanych.

Zdecydowana większość obywateli naszego kraju (68,1 proc.) przyznaje się do strachu przed czarnym scenariuszem. Co piąty uczestnik badania (19,7 proc.) nie wykazuje zaniepokojenia prowokacją zbrojną.

W identycznym badaniu, które Radio ZET zlecało pod koniec lipca, poczucie zagrożenia było niższe o prawie 10 punktów procentowych. Wtedy swoje obawy przed ewentualnym zbrojnym incydentem ze strony Federacji Rosyjskiej mówiło 60 proc. Polaków, co stanowi sporą różnicę względem obecnego 68,1 proc.

Sondaż. Rośnie obawa przed rosyjską prowokacją

Na początku wakacji brak obaw deklarowało 34,8 proc. Polaków, a obecnie jest to już tylko 19,7 proc. Co ciekawe, nasze obawy są podobne, jeśli podzielić respondentów według płci. Rosyjskiej prowokacji obawia się 56 proc. kobiet i 60 proc. mężczyzn. Wśród kobiet aż 18 proc. nie umiało udzielić jednoznacznej odpowiedzi i wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”. Wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł 0 proc. Mężczyźni znacznie częściej też wybierali skrajne stanowiska.

Najbardziej Rosji obawiają się zwolennicy koalicji rządzącej, czyli KO, Lewicy, PSL i Polski 2050. Aż 81 proc. osób z tej grupy przyznało się do niepokoju. Z kolei w opozycji jest to 48 proc. Kremla obawia się aż 93 proc. wyborców KO, za to tylko 32 proc. z Konfederacji (aż 62 proc. wyborców tej partii twierdzi, że nie obawia się prowokacji).

Badanie zrealizował w dniach 18–19 września 2026 r. Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Radia ZET. Ogólnopolskie badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej grupie 1070 osób.

Czytaj też:

Sikorski mówi o „czymś dużym”, Macron wskazuje liczbę 300 tys. Czytaj też:

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. Jest komunikat MON