Nowy sondaż. Złe wieści dla Karola Nawrockiego. Jest reakcja Pałacu

W sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, który został przeprowadzony dla Polsat News i Newsmax Polska, respondenci zostali zapytani o ocenę Karola Nawrockiego. Aż 46,5 proc. badanych wystawiło prezydentowi krytyczną opinię, a 39,7 proc. – pozytywną. 13,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie.

Sondaż. Tak Karola Nawrockiego ocenili Polacy. Jest reakcja z Pałacu

O komentarz do wyników sondażu został poproszony Marcin Przydacz. Bogdan Rymanowski zapytał szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, czy głowa państwa „przestaje być teflonowa”. – Prezydent jest każdego jednego dnia ostrzeliwany przez rządzących i konglomerat medialny, wspierający Donalda Tuska – ocenił współpracownik Karola Nawrockiego na antenie Polsat News.

Na pytanie dziennikarza, czy prezydent nie popełnia błędów, a także czy wysoka liczba wet nie przekłada się na taką ocenę głowy państwa, odparł: „Nie myli się ten, kto nie robi nic”. – Oczywiście jest tak, że pewnie niektóre rzeczy Polacy oceniają nieco inaczej. Trudne decyzje, które prezydent podejmował, czasami w sytuacji zero-jedynkowej, bo prezydent nie ma możliwości poprawienia ustawy: albo może ją podpisać, w sytuacji kiedy np. ma pewne zarzuty, albo może ją odrzucić – kontynuował Marcin Przydacz.

To, co prezydent może, to też odsyłać projekt własnej ustawy: już takiej, którą byłby gotów podpisać w pełni. I ona np. jest w 95 proc. kopią tego co było, a rządzący i tak nie chcą tego zrobić – stwierdził.

„Złość” i „duma” wybijają się w sondażu. Słodko-gorzkie badanie dla Nawrockiego

We wspomnianym sondażu respondentów zapytano także, jakie uczucia budzi w nich prezydentura Karola Nawrockiego. Wśród najpopularniejszych odpowiedzi znalazła się złość (24,1 proc.) i duma (20,4 proc.). 15,1 proc. ankietowanych wskazało na radość, 14,2 proc. – rozczarowanie, 13,3 proc. – obojętność, 9,8 proc. – strach i 3,1 proc. – entuzjazm.

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