Kaczyński kontroluje jeszcze sytuację w PiS? Polacy nie mają wątpliwości

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla WP Polacy zostali zapytani, czy „Jarosław Kaczyński kontroluje obecnie sytuację w PiS”. Pozytywnie na tak postawione pytanie odpowiedziało w sumie 35,7 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest łącznie 48,9 proc. respondentów. 15,4 proc. badanych wybrało z kolei opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”. Wśród osób głosujących na koalicję rządzącą łącznie 72 proc. osób oceniło, że prezes Prawa i Sprawiedliwości nie ma kontroli nad partią.

Inaczej stwierdziło w sumie 14 proc. uczestników sondażu, a kolejne 14 proc. nie potrafiło jednoznacznie ocenić sytuacji. Sympatycy Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna również uważają, że Kaczyński nie panuje nad PiS. Taki pogląd podziela łącznie aż 66 proc. W sumie 26 proc. ankietowanych jest przekonanych, że to lider Prawa i Sprawiedliwości wciąż ma decydujący głos, a osiem proc. nie ma wyrobionego zdania.

Czy Jarosław Kaczyński panuje obecnie nad sytuacją w PiS? Polacy zabrali głos w sondażu

W przypadku osób głosujących na opozycję (oprócz obu Konfederacji też Razem oraz Prawo i Sprawiedliwość) w sprawczość Kaczyńskiego wierzy łącznie 52 proc. respondentów, a w sumie 39 proc. oceniło, że prezes PiS nie ma już takiego wpływu na partię. Dziewięć proc. badanych jest za to niezdecydowanych. W przypadku pozostałych osób na postawione pytanie nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć 42 proc. Polaków.

W tej grupie w kontrolę Kaczyńskiego wierzy łącznie 32 proc. uczestników sondażu, a na odpowiedź „nie” na postawione pytanie zdecydowało się w sumie 26 proc. ankietowanych. Badanie zrealizowano od 18 do 20 września 2026 roku, metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI), na ogólnopolskiej próbie tysiąca osób.

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