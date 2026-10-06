Tak Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Noty od seniorów zaskakują! Nowy sondaż

Ogólnopolska Grupa Badawcza przeprowadziła sondaż, w którym poproszono respondentów o ocenę Karola Nawrockiego. 45,5 proc. ankietowanych wystawia prezydentowi pozytywną recenzję, a 37,2 proc. – negatywną. Neutralne stanowisko ma 17,3 proc. badanych. Osoby te wybrały odpowiedź: „ani dobrze, ani źle”.

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Ciekawie prezentują się bardziej szczegółowe wyniki, kiedy pod uwagę zostały wzięte tylko osoby, które ukończyły 60. rok życia. Wśród tej grupy badanych proporcja się odwraca. Negatywną opinię na temat prezydenta ma 46,6 proc., a dobrą 41,2 proc. Odpowiedź neutralną wybrało 12,2 proc. badanych.

Sondaż został przeprowadzony przez OGB w dniach 18-22 września 2026 r. metodą telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo. Próba liczyła 1000 osób.

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W niedawnym sondażu, który został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, Polki i Polaków zapytano, jak spór między Karolem Nawrockim a rządem wpływa na bezpieczeństwo Polski. 44,2 proc. wybrało wariant „bardzo szkodzi”, a 42,3 proc. – „raczej szkodzi”. Łącznie to 86,5 proc. odpowiedzi.

Przeciwnego zdania jest łącznie 3,1 proc. badanych, w tym 2,9 proc. ankietowanych uważa, że napięcie między prezydentem a gabinetem Donalda Tuska „raczej nie szkodzi”, a 0,2 proc. – „zupełnie nie szkodzi”. 6,8 proc. uważa, że spór na szczycie państwa nie wpływa na bezpieczeństwo Polski. 3,6 proc. ankietowanych nie umiało odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

W dniach 6-8 października prezydent Karol Nawrocki z pierwszą damą składają oficjalną wizytę w Republice Filipin. W Manili rozmowy liderów koncentrują się wokół współpracy gospodarczej między dwoma krajami. Ważnym tematem dyskusji jest również poparcie w dążeniach Polski do stałego członkostwa w G20.

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