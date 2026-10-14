Jak wygląda dziś poparcie dla rządu? Sondaż pokazuje zmianę

Najnowszy sondaż Centrum Badań Opinii Społecznej pokazuje, że w październiku 31 proc. Polaków nadal popiera działania rządu Donalda Tuska. Negatywny stosunek do jego dokonań ma 43 proc. pytanych, a 22 proc. wyraziło swoją „obojętność”.

Sondaż. Polacy coraz gorzej oceniają rząd

W porównaniu do takiego samego badania z września mamy więc spadek poparcia dla rządu o 3 punkty proc. Donald Tusk może pocieszać się jedynie tym, że spadła również liczba przeciwników rządu, w tym wypadku o 2 pkt proc. Wzrósł za to odsetek osób, które deklarowały obojętność, również o 2 pkt proc. Ostatnią opcję, czyli „trudno powiedzieć” wybrało 4 proc. badanych. To o 1 pkt proc. więcej niż miesiąc temu.

CBOS poprosił też o wystawienie oceny rządowi. 55 proc. pytanych wystawiło ocenę negatywną, a 32 proc. pozytywną. W pierwszym przypadku był to wynik taki sam, jak we wrześniu. W drugim aż o 4 pkt proc. mniejszy niż przed miesiącem. „Trudno powiedzieć” wskazało 12 proc. pytanych, czyli o 3 pkt proc. więcej niż przed miesiącem.

Sondaż poparcia dla rządu. Notowania Tuska słabną

Ankieterzy CBOS zapytali też, czy polityka rządu stwarza ich zdaniem szansę na poprawę. 57 proc. odpowiedziało przecząco, a 31 proc. zdania pozostawało optymistami. 13 proc. mówiło, iż trudno stwierdzić. Oceniano też samego premiera. 33 proc. pytanych uznało, że Donald Tusk sprawdza się w tej roli, 54 proc. odpowiadało negatywnie, a 13 proc. zaznaczyło opcję „trudno powiedzieć”.

Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Sondaż zrealizowano w dniach 1-11 października na próbie liczącej 1028 osób (w tym: 60,7 proc. metodą CAPI, 25,3 proc. – CATI i 14 proc. – CAWI).

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