Zmiana układu sił na prawicy w najnowszym sondażu. Nie taka miała być „mijanka”

Ogólnopolska Grupa Badawcza zaprezentowała najnowszy sondaż. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie października 2026 r. wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 35,91 proc. To spadek o 0,6 punktów procentowych względem badania z września. Na drugiej pozycji uplasowało się PiS, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 25,03 proc. ankietowanych. To wzrost o 2,4 pkt proc. w ciągu miesiąca. Na podium znalazła się Konfederacja z wynikiem 11,8 proc.

To mniej o 2,1 p.p. Tuż za jej plecami jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą popiera 11,31 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 1,9 proc. W Sejmie znalazłaby się również Lewica, którą popiera 6,12 proc. Polaków. To mniej o 0,8 p.p. Poza próg wyborczy wypadł Rozwój Plus. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego cieszy się aktualnie zaufaniem 3,63 proc. osób, o 1,5 p.p. mniej niż w poprzednim sondażu.

Najnowszy sondaż parlamentarny. Obecna koalicja traci władzę, będzie zmiana rządu?

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Partia Razem (2,75 proc., spadek o 0,4 p.p.), Polska 2050 (2,16 proc., wzrost o 0,8 p.p.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1,29 proc., wzrost o 0,3 p.p.). Po przeliczeniu wyników na mandaty podział posłów w Sejmie wyglądałby następująco: KO – 202 miejsca, Prawo i Sprawiedliwość – 139, Konfederacja – 55, Konfederacja Korony Polskiej – 51 i Lewica – 13. Do stworzenia większości potrzeba 231 głosów.

Badanie wykonano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) od 1 do13 października na reprezentatywnej próbie dwóch tysięcy pełnoletnich mieszkańców Polski. Próbę dobrano w sposób kwotowo-losowy w oparciu o: płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, zgodnie z danymi GUS.

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