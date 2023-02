Donald Tusk pójdzie drogą Jarosława Kaczyńskiego z 2015 r.? To może dać zwycięstwo w wyborach

„Super Express” donosi o nastrojach w Platformie Obywatelskiej, gdzie coraz częściej pojawiają się głosy o usunięciu w cień Donalda Tuska przy jednoczesnym liderowaniu partii oraz większym zaangażowaniu Rafała Trzaskowskiego w kampanii do wyborów parlamentarnych.

Wybory parlamentarne 2023. Rafał Trzaskowski kandydatem na premiera?

Jeden z ważnych polityków PO zwrócił uwagę na wynik w wyborach prezydenckich obecnego włodarza Warszawy. Z kolei Tusk podobnie, jak Jarosław Kaczyński, ma w sondażach wysoki poziom nieufności. Zdaniem rozmówcy SE rozwiązaniem powinno być ogłoszenie Trzaskowskiego kandydatem na premiera. Taki ruch miałby dać Platformie „większe poparcie i spory atut w rękach”.

Zdaniem polityka PO pozwoliłoby to wygrać z PiS w wyborach. Na takich ruch zdecydował się w 2015 r. Kaczyński, kiedy ogłosił kandydatem na premiera Beatę Szydło. Prezydenta stolicy chwalił Paweł Poncyliusz. – Ma swoje zalety i warto je wykorzystać, ale to też od niego zależy, co on chce z siebie dać na rzecz rządu zjednoczonych partii demokratycznych – mówił poseł Koalicji Obywatelskiej.

Sondaże nie pozostawiają PO złudzeń. Donald Tusk obciążeniem?

Prof. Antoni Dudek ocenił, że „z Tuskiem PO osiągnęła swój szklany sufit poparcia i nie jest w stanie dać z siebie więcej”. Politolog z UKSW ocenił, że sondaże dają Platformie Obywatelskiej maksymalnie 30 proc. poparcie. Osiągnięcie wyższych wyników ma jednak uniemożliwiać duży elektorat negatywny. Namaszczenie Trzaskowskiego na szefa rządu mogłoby jednak wyzwolić dodatkowe poparcie.

