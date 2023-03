Kosiniak-Kamysz zapowiada wniosek o dymisję jednego z ministrów. „Abdykowali”

W sobotę 18 marca Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził Busko-Zdrój w województwie świętokrzyskim. Lider PSL podkreślił, że rozstrzygnięcie wyborów parlamentarnych zadecyduje o losach Polski.

– Ten rok da odpowiedź, w jakim kraju chcemy żyć, w jakim kraju możemy żyć, w jakim kraju będziemy żyć. Ten rok da odpowiedź, czy wybierzemy wolność i niepodległość: wolność osobistą, gospodarczą, światopoglądową, samorządową. (Ten rok da odpowiedź – red.), czy zadbamy o bezpieczeństwo Polski, czyli o jej niepodległość, o bezpieczeństwo narodowe, energetyczne, żywnościowe – powiedział polityk. – Jesteśmy partią Polski lokalnej i jesteśmy z tego dumni. Jesteśmy partią przede wszystkim wywodzącą się z wiejskich, ludowych korzeni i jesteśmy z tego bardzo dumni, z tego skąd jesteśmy – podkreślił.

Kosiniak-Kamysz domaga się dymisji Henryka Kowalczyka

Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do sytuacji, która miała miejsce wczoraj w Kielcach. Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk pojawił się na targach Agrotech, gdzie prezentowany był nowoczesny sprzęt rolniczy. Jak podało „Echo Dnia”, w pewnym momencie rolnicy otoczyli przedstawicieli władz i doszło do przepychanek, a Henryk Kowalczyk „musiał się ewakuować”.

– To, co wydarzyło się wczoraj na targach w Kielcach, jest wyrazem rozpaczy, zniecierpliwienia i dramatu polskiego rolnika, gospodarza i polskiego chłopa. (…) To nie jest reżyserowane, to nie byli przedstawiciele żadnej formacji politycznej, to nawet nie były osoby zrzeszone w związku zawodowym. To byli reprezentanci, przedstawiciele wsi, którzy już nie mogą wytrzymać, po prostu mają tego wszystkiego serdecznie dość – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL zarzucał obecnej władzy, że „nie ma pomysłu na rolnictwo”. – Abdykowali z bycia gospodarzem na polskiej wsi i wczoraj rolnicy im to wykrzyczeli prosto w twarz – ocenił polityk. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że zostanie złożony wniosek o dymisję ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka. Jak dodał, wniosek zostanie sformułowany i złożony przez klub parlamentarny Koalicja Polska-PSL z poparciem innych środowisk politycznych.

