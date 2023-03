zJakiejPakiTusk. Politycy PiS-u punktują przewodniczącego PO

Prekampania wyborcza trwa w najlepsze. W trasę ruszyli m.in. przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk czy Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Na poczynania Donalda Tuska uważnie patrzy Prawo i Sprawiedliwość. Szefa sztabu PiS Tomasz Poręba i rzecznik partii Rafał Bochenek przy wparciu europosła Dominika Tarczyńskiego w ostatnich dniach zorganizowali konferencje pod hasztagiem #ZJakiejPakiTusk.

Politycy PiS-u pytają: Z jakiej paki Tusk

W środę mówili m.in. o agresywnej w ich opinii reakcji byłego premiera na pytanie o reparacje. – To pokazuje, gdzie są jego mocodawcy. Doskonale widzimy przeszłość i bagaż doświadczeń politycznych przewodniczącego PO. Tegoroczne wybory są bardzo ważne, ponieważ będziemy dokonywać wyboru między rządem realizującym polski interes narodowy, a rządem, który będzie partią interesu niemieckiego – podsumowywał Bochenek.

Na planszach z hasztagiem #zJakiejPakiTusk politycy prezentowali wypowiedzi przewodniczącego PO m.in. o nieratowaniu LOT-u za wszelką cenę. Wypomnieli mu m.in. likwidację stoczni i głosowanie przeciw Via Carpatia. Wszystkie te argumenty prowadziły do konkluzji, że działania Donalda Tuska szkodziły interesowi Polski i Polaków. – Dokonania polityczne Donalda Tuska są dalekie od realizacji interesów Rzeczpospolitej – skwitował Tomasz Poręba.

PiS reaguje na „babciowe”

Na piątkowej konferencji Poręba, Bochenek i Tarczyński zmierzyli się z zapowiedzią Donalda Tuska ws. „babciowego”. Lider PO w Częstochowie obiecał 1500 zł dodatku miesięcznie dla babci, które zajmują się dziećmi do trzeciego roku życia. – Już chyba nikt nie wierzy w te obietnice – mówił Rafał Bochenek.

Tomasz Poręba przypomniał z kolei, że z ust Tuska padły twierdzenia o „moherowych beretach”. – Dzisiaj ten sam Tusk pochyla się nad osobami starszymi, a kilka lat temu z nich kpił i ośmieszał w swoich wypowiedziach – mówił.

Hasła z konferencji PiS-u przeniesione zostały także w social media partii. Na twitterowych profilach wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się wpisy nawiązujące do akcji #ZJakiejPakiTusk.

Weekend z PiS-em

Tymczasem zostały już zapowiedziane kolejne spotkania programowe w ramach trasy „Przyszłość to Polska”, którą zainaugurował Jarosław Kaczyński. W ten weekend z wyborcami spotka się m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Do akcji wkroczą też europosłowie. Do Radomia przyjadą Zbigniew Kuźmiuk i Dominik Tarczyński.

