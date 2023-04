Trela pytany o „asa w rękawie PO”. „Tusk to klasyczny samiec alfa”

W poniedziałek „Gazeta Wyborcza” pisała, że notowania opozycji spadają, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma być asem w rękawie Platformy Obywatelskiej w nadchodzącej kampanii wyborczej. O ewentualną zamianę lidera opozycji z Donalda Tuska na Rafała Trzaskowskiego był pytany poseł Lewicy Tomasz Trela w Sygnałach Dnia.

– Myśli pan, że to możliwe? – pytała Katarzyna Gójska.

Trela o Tusku: Nie po to wracał do polityki, żeby ustąpić

– Nie wiem, czy to jest możliwe. Niespecjalnie wyobrażam sobie podejście, że Tusk się wycofuje i wystawia kogoś na pierwszą linię. Zawsze tak byłem uczony i mam przekonanie, że ten, kto jest szefem partii bierze odpowiedzialność za nią. Ten, kto jest szefem partii, wygrywa wybory albo jest przedstawicielem partii, która tworzy rząd. Trochę nie wyobrażam sobie, żeby teraz Donald Tusk, trochę metodą Jarosława Kaczyńskiego, zrobił dwa kroki do tyłu i wskazał Rafała Trzaskowskiego, mówiąc „to jest nasz kandydat na premiera” – mówił Trela. – To jest sprawa PO, muszą sobie określić, kto tam jest lepszy. My mamy współprzewodniczących i Lewica działa dobrze. (…) Zostawiam PO sprawy PO. Ale mam przekonanie, że Donald Tusk nie po to wracał do polskiej polityki, żeby stwarzać przestrzeń komuś innemu – stwierdził.

– Byłaby to jego porażka? – pytała prowadząca.

– Nie wiem, czy porażka. Ja byłbym zdziwiony, ale to tylko i aż polityka. Donald Tusk to klasyczny samiec alfa. Jeżeli jest człowiek, który robi kampanię, robotę, wszędzie występuje samodzielnie, pokazuje, że bierze wszystko na swoje barki… Miałby to oddać komuś? Myślę, że to spekulacje „Gazety Wyborczej” w tej sprawie. Widziałem, jaki mamy plan polityczny. Donald Tusk jest dziś w woj. kujawsko-pomorskim, zapowiedzi (aktywności – red.) są – zakończył.

O ewentualnej zamianie lidera opozycji więcej piszą Eliza Olczyk i Joanna Miziołek w „Niedyskrecjach parlamentarnych.

– Tusk dostał jasny sygnał z Brukseli, że jeśli doprowadzi do wygranych przez opozycję wyborów, dostanie stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Może odpuścić premierostwo i powierzyć je Trzaskowskiemu, jeśli dzięki temu uda się pokonać PiS – twierdzi jeden z polityków PO.

