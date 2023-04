„BZ”: Kaczyński porównany do Orbana i Erdogana. „Przegrane wybory mogą oznaczać więzienie”

Punktem wyjścia dla Klausa Bachmanna był projekt reformy sądownictwa zaproponowany przez władze Izraela. W protestach przeciwko zmianom, które de facto oddawały nadzór nad sądownictwem w ręce polityków, uczestniczyło kilkaset tysięcy osób. Pod naciskiem opinii społecznej Benjamin Netanjahu ostatecznie wycofał się ze swoich pomysłów. W opinii niemieckiego dziannikarza polityczna funkcja sądów najwyższych polega na tym, że nie tylko interpretują one prawo, ale są też maszynkami do wymuszania kompromisów. Wspomniał tutaj o mechanizmie kontrolnym, który wymusza zwycięzców i pokonanych w wyborach do porozumienia, co chroni również przed dyktaturą większości. Zaznaczył, że takich kompromisów nie lubią politycy w rodzaju Erdogana czy Netanjahu. Oni chcą realizować swój program na sto procent, chociaż w wyborach zdobywają zwykle niewielką większość – napisał.

Dodał, że na przykładzie Polski można było zobaczyć, że po tym jak politycy obsadzili część wakatów w Trybunale Konstytucyjnym, jego wyroki przestały być traktowane z należytą powagą. Według dziennikarza, sytuacja, w której rząd ma bezpośredni wpływ na sędziowskie nominacje to zaproszenie do nepotyzmu i korupcji, ponieważ prawnicy nie mogą być pewni, że nie zostaną ukarani, jeśli nie będą orzekać zgodnie z linią władzy. Dla polityków jest to jednak wymarzona sytuacja, ponieważ jeśli sędziowie są niejako po ich stronie, wówczas mają pewność, że nie zostaną ukarani za defraudację, korupcję i kumoterstwo.

Żaden z polityków, który chce wziąć sędziów pod but, oficjalnie się do tego nie przyznaje. Nikt nie kwestionuje wprost niezależności sędziów i ich zdolności do kontroli władzy ustawodawczej i wykonawczej. Nikt nie powie wprost, że sędziowie go denerwują, bo nie pozwalają na realizację programu wyborczego, który nie do końca jest zgodny z zasadami demokracji – czytamy. Klaus Bachmann ocenił, że politycy próbują przekonać opinię publiczną, że sędziowie mają zbyt dużą władzę lub są kastą, która opowiada się po stronie opozycji.

W dalszej części artykułu jego autor stwierdził, że taka sytuacja prowadzi wprost do impasu, ponieważ w wyborach przestaje chodzić o to, kto będzie sprawował władzę a o to, czy kierownictwo partii sprawującej poprzednią kadencję nie trafi do więzienia. To plan kampanii wyborczych z elementami wojny domowej – stwierdził. Następnie dziennikarz tłumaczył, że w przypadku Niemiec, gdy Angela Merkel odchodziła z urzędu kanclerza, nie musiała się obawiać konsekwencji prawnych, ponieważ nie podejmowała żadnych prób podporządkowania sobie sądownictwa. Zdaniem Klausa Bachmanna, zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, Benjamina Netanjahu, Viktora Orbana i Recepa Tayyipa Erdogana, którzy sami stworzyli system, zmuszający ich do utrzymania władzy za wszelką cenę w imię osobistej wolności. Przegrane wybory mogą dla nich oznaczać wieloletnie więzienie – podsumował.