Były premier złożył jasną deklarację. Wystartuje w wyborach do Senatu

Waldemar Pawlak był gościem czwartkowej „Kropki nad i” . Rozmowa dotyczyła w dużej mierze sprawy ukraińskiego zboża i niedawnej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Nie zabrakło jednak wątków dotyczących przyszłości politycznej byłego premiera. Na pytanie Moniki Olejnik, czy będzie kandydował, Waldemar Pawlak odpowiedział: „Tak to na dzisiaj wygląda” . Dopytywany, czy chodzi o start z jednej listy, powiedział, że „jeśli mówimy o Senacie, na dziś to już zostało uzgodnione” . Sugerowałoby to, że były premier chce powalczyć o miejsce w izbie wyższej parlamentu.

Pakt senacki opozycji

Pod koniec lutego przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy i Polski 2050 podpisali pakt senacki. Zakłada on, że w jednomandatowych okręgach do Senatu partie opozycyjne wystawią wspólnych kandydatów. W podobnej formule opozycja startowała w 2019 roku, co skończyło się dla niej odbiciem izby wyższej z rąk Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem opozycja liczy na jeszcze lepszy wynik – 65 mandatów.

We „Wprost” opisywaliśmy kulisy rodzenia się porozumienia ws. startu w wyborach do Senatu. Nasi informatorzy twierdzą, że pozostałe opozycyjne ugrupowania martwią się o zakusy Donalda Tuska. Szef PO miał obiecać wszystkim swoim aktualnym senatorom, że będą mogli startować z okręgów, w których zdobyli mandat. Oznaczałoby to, że możliwość przebicia się nowych polityków z innych ugrupowań jest ograniczona.

Giertych i Pawlak wystartują do Senatu?

Równocześnie do formowania paktu senackiego trwają spekulacje na temat tego, kto jeszcze powalczy o mandat. Na giełdzie nazwisk pojawia się m.in. Roman Giertych. Czwartkowa deklaracja Waldemara Pawlaka to jasny sygnał, że on także mógł dostać obietnicę miejsca na liście wyborczej.

Były prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1989-2015 nieprzerwanie zasiadał w Sejmie. W rządach Donalda Tuska był wicepremierem i ministrem gospodarki. Na stanowisku szefa rządu obsadzano go dwukrotnie – w 1992 roku, a następnie na lata 1993-1995. Także dwa razy Waldemar Pawlak bezskutecznie kandydował na urząd prezydenta – w 1995 i 2010 roku.

