Kaczyński zaskoczony ruchem Solidarnej Polski? „Zmiana jest dość mocno ryzykowna”

3 maja w Hali Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie odbędzie się kongres partii, na której czele stoi prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak informuje Wirtualna Polska, to właśnie podczas tego wydarzenia ma oficjalnie zniknąć szyld Solidarnej Polski i zostać zaprezentowana nowa nazwa partii – Suwerenna Polska.

Solidarna Polska stanie się Suwerenną Polską? „Nazwa ma znaczenie”

Do sprawy na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia odniósł się rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. – Rzeczywiście media przekazują takie informacje, również nasi koledzy z parlamentu mówią, że będą zmieniali nazwę. Pewnie o szczegóły należałoby pytać w samej Solidarnej Polsce, natomiast na pewno nazwa Solidarna Polska jest nazwą rozpoznawalną – powiedział Rafał Bochenek.

– Zawsze jednak nazwa ma znaczenie. I logo, szyld, pod którym idzie się do wyborów, mają znaczenie. Być może chodzi o to, żeby w jakiś sposób inaczej zaakcentować pewne problemy, którymi zamierza się zajmować dzisiaj Solidarna, w przyszłości Suwerenna Polska – kontynuował polityk.

Solidarna Polska szykuje radykalny ruch? „Zmiana jest dość mocno ryzykowna”

Rafał Bochenek został zapytany, w jaki sposób do tych zapowiedzi odnosi się prezes Prawa i Sprawiedliwości. – Prezes Jarosław Kaczyński rzeczywiście ma również wiedzę na temat zmiany nazwy Solidarnej Polski na Suwerenną Polskę. Rozmawiał na ten temat z ministrem sprawiedliwości (…). Prezes twierdzi, że nazwa ma znaczenie, zwłaszcza jeżeli jest to nazwa rozpoznawalna i taka zmiana, w momencie już de facto kampanijnym, jest dość mocno ryzykowna. Ale to jest oczywiście decyzja kierownictwa naszego mniejszego koalicjanta – relacjonował rzecznik PiS.

