Solidarna Polska zapowiada radykalny ruch. „Tworzymy nową partię”

Od kilku dni coraz głośniejsze stawały się spekulacje, z których wynikało, że Solidarna Polska zmieni nazwę na Suwerenna Polska. Wszystko wskazuje na to, że taki scenariusz faktycznie się ziści. „Dlaczego potrzebna jest Suwerenna Polska? Zapraszamy na wyjątkową konwencję w Święto Konstytucji 3 Maja. To będzie jedno z największych wydarzeń politycznych w tym roku. Zgłosiło się już prawie 2 tys. osób. Zapraszamy” – czytamy we wpisie Solidarnej Polski na Twitterze.

Solidarna Polska przekształca się w Suwerenną Polskę? Jest nowy spot

W mediach społecznościowych opublikowano nowy spot. – Solidarna Polska była tworzona w czasach rządów PO, wysokiej przestępczości, szczególnie vatowskiej. Złej redystrybucji środków, tylko dla konkretnych grup interesów. Chcieliśmy walczyć o Polskę sprawiedliwą i solidarną dla wszystkich. Polskę – po pierwsze bardziej solidarną z ofiarami przestępstw i słabszymi. I to w dużej mierze się udało – powiedział lektor.

W dalszej części nagrania wymieniono działania polityków Solidarnej Polski, m.in. wprowadzenie zmian w kodeksach, dzięki którym „zatrzymaliśmy wypływ miliardów z VAT od grup przestępczych, z których sfinansowano transfery socjalne” oraz reformę prokuratury, która „zakończyła się sukcesami w walce z mafiami lekowymi, śmieciowymi czy dopalaczowymi”.

Podkreślono również, że politycy Solidarnej Polski działali na rzecz Polski „bardziej solidarnej ekonomicznie”. – Ten etap uważamy za udany, choć nie zawsze i wszędzie udało się wszystko. Szczególnie, że nasze reformy sądów zostały zatrzymane wetami i poprzez nieuprawnioną ingerencję UE – kontynuuje lektor.

Powstaje nowa partia. „Dziś obrona suwerenności to nasze najważniejsze zadanie”

Na tym etapie spotu pojawiło się odniesienie do słowa „suwerenność”, które ma być wplecione w nowej nazwie dzisiejszej Solidarnej Polski. – Teraz najważniejsze zadanie, jakie przed Polską stoi, głęboko w to wierzymy, to obrona suwerenności. Trzeba więc zacząć od pytania: „Co to jest suwerenność?”. To zdolność do samodzielnego i wolnego decydowania o sobie w najważniejszych obszarach, od których zależy rozwój Polski i bogactwo jej obywateli oraz jest bezpieczeństwo. Suwerenność to wolność Polaków do wyboru swojej reprezentacji ich programu, czyli obronna demokracji i prawdziwej praworządności – dodał lektor.

– Tworzymy nową partię, Suwerenną Polskę, bo dziś obrona suwerenności to nasze najważniejsze zadanie. Naszym obywatelom stabilny rozwój zapewni tylko suwerenne państwo, a nie to zarządzane z Brukseli jako niemiecki pośrednik – podkreślił na zakończenie.

