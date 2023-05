Grzegorz Schetyna o relacji z Tuskiem. „To jest polityka”

Grzegorz Schetyna był gościem programu „Poranne Graffiti” na antenie Polsat News. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej odpowiadał na pytania związane z toczącą się kampanią wyborczą.

Relacje z Tuskiem

Polityk opisał swoje obecne relacje z przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem. Jak podkreślił mają one profesjonalny charakter – To jest polityka – powiedział. – Dziś on jest liderem i nasze relacje nie są najważniejsze. On chce wygrać z PiS i ja też, a to jest w tej chwili najważniejsze – dodał.

Schetyna skomentował również niewielką, jak na razie, obecność Rafała Trzaskowskiego w kampanii wyborczej. Podkreślił, że prezydent Warszawy weźmie udział w nadchodzących wydarzeniach i zaznaczył, że jego obecność jest bardzo potrzebna Platformie Obywatelskiej. – Obecność Rafała Trzaskowskiego ma sens, bo jego popularność pomaga PO. Jestem też zwolennikiem obecności samorządowców, bo to dla nich niezwykle ważne wybory – stwierdził.

PO jak pięść?

Były przewodniczący PO mówił również o stanowisku Donalda Tuska ws. aborcji, które wskazuje na wyraźny skręt partii w lewo, co może nie podobać się zrzeszonym w niej konserwatystom. – Dziś musimy być jak jedna pięść – powiedział Schetyna. – Centrum jest dziś gdzie indziej niż osiem lat temu kiedy władze obejmował PiS (…). PO musi być w centrum. Z PiS-em wygra tylko partia, mająca wsparcie wyborców głosujących na centrum – dodał.

Polityk odniósł się również do braku chęci współpracy z PO ze strony Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Lider Polski 2050 stwierdził, że nie widzi powodów, by brać udział w marszu 4 czerwca z okazji rocznicy pierwszych wolnych wyborów po upadku komunizmu, na który zapraszał Donald Tusk. – To jest ich decyzja. Jest data jest miejsce, wierzę że wszyscy się tam spotkamy – powiedział Schetyna.

Jak dodał, w jego ocenie formacje opozycyjne muszą obecnie pokazać, że potrafią się jednoczyć nawet jeśli w wyborach nie wystartują z jednej listy. Zaznaczył, że to jedyny sposób na przygotowanie się do wspólnego rządzenia po pokonaniu PiS w wyborach.

