Kosiniak-Kamysz ostro o Kukizie: Utrzymała się przy nim trójka posłów. To jest jego miara

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Oto fragment odcinka:



– Zamieszanie z Trybunałem, z wymiarem sprawiedliwości jest takie, że tylko niecenzuralne słowa cisną się na usta. Po co zmieniali ustawę wtedy, po co mówili, że musi być więcej sędziów? Nagle ci sędziowie mogą się jednak rozchorować? Najbardziej oburzyło nas to, co napisał sędzia Muszyński. To pokazuje jak na dłoni intencje obozu władzy. Dzisiaj powiemy, że ustawa jest konstytucyjna, po wyborach powiemy, że jednak nie. Tak obecnie postępuje obóz władzy – mówi w programie „Mówiąc Wprost” Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o zamieszanie związane z Trybunałem Konstytucyjnym.

– Mamy tutaj inne rozwiązanie, moim zdaniem lepsze i ciekawsze. Prezydent mógłby wycofać wniosek, który złożył do Trybunału Konstytucyjnego; wtedy podpisać ustawę i skierować ją w trybie następczym. Spróbujmy pójść w lepszą stronę. My bardzo chcemy tych środków z KPO. My zagłosowaliśmy za KPO w maju 2021 r., wsparliśmy ustawę o Sądzie Najwyższym, mimo ogromnych wątpliwości. Oczekiwaliśmy, że to jest dogadane w obozie rządzących. To naprawdę nie jest problem opozycji – dodaje Kosiniak-Kamysz.

Kukiz wymieniony na Hołownię

– Każdy jest kowalem swojego losu, każdy wybiera swoją ścieżkę (...) Paweł Kukiz jest wierny swoim postulatom. Ja uważam, że nie z każdym należy nawet wzniosłe cele realizować. On uważa inaczej i właśnie dlatego się rozstaliśmy po roku wspólnego klubu. Sojusz z Szymonem Hołownią jest innym sojuszem.