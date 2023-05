NA ŻYWO: Drugi dzień konwencji PiS. Kaczyński ma przedstawić „kilka ważnych propozycji”

„Ul programowy Prawa i Sprawiedliwości” rozpoczął się w sobotę o godz. 11. Wydarzenie zainaugurował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Lider obozu rządzącego wyjaśnił, że odbywające się w weekend spotkanie to „moment konkluzji, węzeł na drodze”. – Nazwaliśmy je ulem, bo ul jest symbolem ciężkiej pracy, a my tej pracy bardzo, ale to bardzo potrzebujemy, żeby miodu było jak najwięcej i co równie ważne, żeby był bardzo dobry. Tę pracę podjęliśmy – mówił.

Kaczyński wskazał, że u podstaw kampanii PiS powinny leżeć takie wartości jak suwerenność, wolność i równość. Głos zabrali także między innymi premier Mateusz Morawiecki i była premier Beata Szydło.

„Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”. Drugi dzień konwencji

W niedzielę odbędą się cztery panele tematyczne. Na godz. 10 zaplanowano panel „Bezpieczna Polska”, którego liderem jest wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak, a weźmie w nim też udział szef MSZ Zbigniew Rau. Następnie o godz. 11 odbędzie się panel „bezpieczeństwo energetyczne” pod przewodnictwem wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, z udziałem m.in. prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

O godz. 12 odbędzie się dyskusja poświęcona „Zdrowiu Polaków”, w której wezmą udział m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski i minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, a na godz. 13 zaplanowano panel „Suwerenna Polska w zjednoczonej Europie”, którego liderem jest europoseł Zbigniew Kuźmiuk. W każdej z dyskusji wezmą też udział eksperci.

Wydarzenia odbywają się na trzech scenach. Poniżej relacja live z tego, co dzieje się na każdej z nich.

Kaczyński zaprezentuje „kilka ważnych propozycji”

Z kolei o godzinie 14.30 na scenie ma się ponownie pojawić Jarosław Kaczyński, który podsumuje dwa dni rozmów.

– Myślę, że jutro (w niedzielę – red.) kilka tematów, kilka propozycji ważnych, istotnych również zostanie zaprezentowanych przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego – zapowiedział w sobotę na antenie TVP Info szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba.

