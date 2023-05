Mariusz Błaszczak na konwencji PiS: Jutro pierwsze wyrzutnie HIMARS będą w Polsce

Panelem poświęconym bezpieczeństwu rozpoczął się w niedzielę drugi dzień konwencji PiS, która odbywa się pod hasłem „Ul programowy”. W wydarzeniu biorą udział czołowi politycy partii rządzącej na czele z Jarosławem Kaczyńskim.

Drugi dzień konwencji PiS

Wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak wskazywał, że „drogowskazem” PiS jest „dewiza: chcesz pokoju, szykuj się do wojny”. – My chcemy pokoju, realizujemy politykę NATO, czyli politykę odstraszania – podkreślił.

– Sytuacja jest groźna, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Nasze środowisko nie miało wątpliwości od wielu, wielu lat – podkreślił Mariusz Błaszczak, odnosząc się do aktualnej sytuacji na arenie międzynarodowej i zagrożenia ze strony Rosji. Błaszczak przypominał, że przed działaniami Rosji ostrzegał jeszcze śp. prezydent Lech Kaczyński.

Błaszczak oskarża rząd PO-PSL o „otworzenie Bramy Brzeskiej”

Polityk mówił, że „koalicja PO-PSL likwidowała jednostki Wojska Polskiego”. – Przez osiem lat rządów koalicji PO-PSL ponad 600 jednostek organizacyjnych WP zostało zlikwidowanych. Od dużych, od dywizji, 1. Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki, zlokalizowanej na wschód od Wisły, po małe jednostki wojskowe – stwierdził.

Oskarżył też rząd PO-PSL o „otworzenie Bramy Brzeskiej, likwidując 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki”. – Ona była odpowiedzialna za bezpieczeństwo tej części naszego kraju, wschodniej, środkowo-wschodniej części naszego kraju. Zaprosili niejako agresora na ziemie polskie. A my co robimy? My zamykamy Bramę Brzeską – oświadczył.

„Będziemy mieć najsilniejszą armię lądową w Europie”

– Zapewniam, że jeżeli naród powierzy nam kolejną kadencję, to w ciągu dwóch lat będziemy mieć najsilniejszą armię lądową w Europie – zadeklarował szef MON.

Błaszczak wskazywał, że podstawą działań w zakresie bezpieczeństwa i obronności jest uchwalona w ubiegłym roku ustawa o obronie ojczyzny, i podkreślał, że jej uchwalenie było możliwe dzięki „silnemu przywództwu politycznemu Jarosława Kaczyńskiego”. – Koncentrujemy wysiłek państwa na obronności, nie wszyscy są z tego zadowoleni – mówił, wskazując że na podstawie tej ustawy „budowana jest siła Wojska Polskiego”.

Pierwsze wyrzutnie HIMARS trafią do Polski

W czasie swojego wystąpienia Błaszczak zwracał uwagę, że polska armia jest budowana na wzór armii amerykańskiej. – Jutro pierwsze wyrzutnie HIMARS będą w Polsce – poinformował minister obrony. Podkreślał również, że do naszego kraju trafią czołgi Abrams, a w przyszłym roku na wyposażeniu wojska będą samoloty F35.

– Zbudujemy silny status Polski na arenie międzynarodowej – oświadczył Błaszczak.

