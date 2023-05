Tusk w swoim stylu zareagował na konwencję PiS. „W kolejce pszczółka Mejza i Bielan...”

Panelem poświęconym bezpieczeństwu rozpoczął się w niedzielę drugi dzień konwencji PiS, która odbywa się pod hasłem „Ul programowy”. W wydarzeniu biorą udział najważniejsi politycy partii rządzącej na czele z Jarosławem Kaczyńskim.



Konwencja PiS. Błaszczak oskarża PO

W niedzielę jako pierwszy głos zabrał wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak. W czasie swojego wystąpienia poinformował między innymi, że w poniedziałek do Polski trafią pierwsze wyrzutnie HIMARS. Zaatakował też Platformę Obywatelską.

Stwierdził, że „przez osiem lat rządów koalicji PO-PSL ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego zostało zlikwidowanych”. – Od dużych, od dywizji, 1. Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki, zlokalizowanej na wschód od Wisły, po małe jednostki wojskowe – mówił.

Błaszczak oskarżył też rząd PO-PSL o „otworzenie Bramy Brzeskiej, likwidując 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki”. – Ona była odpowiedzialna za bezpieczeństwo tej części naszego kraju, wschodniej, środkowo-wschodniej części naszego kraju. Zaprosili niejako agresora na ziemie polskie. A my co robimy? My zamykamy Bramę Brzeską – oświadczył.

Tusk reaguje: W kolejce pszczółka Mejza i Bielan

Na wystąpienie Błaszczaka na konwencji PiS zareagował były premier Donald Tusk. „Dziś w ulu pan Błaszczak o bezpieczeństwie. W kolejce pszczółka Mejza o zdrowiu dzieci i Bielan o zbieraniu miodu” – napisał w niedzielę na Twitterze przewodniczący PO.

Na niedzielę PiS zaplanowało cztery panele tematyczne dotyczące bezpieczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego, zdrowia, a także Polski w Unii Europejskiej. O godz. 14.30 na scenie ponownie ma pojawić się prezes PiS, który podsumuje całe wydarzenie.

– Myślę, że jutro (w niedzielę – red.) kilka tematów, kilka propozycji ważnych, istotnych również zostanie zaprezentowanych przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego – zapowiedział w sobotę na antenie TVP Info szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba.

