Lewica złożyła opozycji propozycję nie do odrzucenia? Ujawniono szczegóły

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, propozycja zawarcia paktu sejmowego trafiła prosto na biurka liderów największych opozycyjnych ugrupowań: Donalda Tuska, Szymona Hołowni oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza. Za pomysłem stoi Lewica.

Co zakłada pakt sejmowy?

Inicjatywa zakłada, że sygnatariusze paktu mieliby się powstrzymać od krytyki pozostałych ugrupowań. W projekcie wspomniano także o potrzebie porozumienia i zjednoczenia, żeby przeprowadzić proces odbudowy zaufania do instytucji państwowych, skutecznie walczyć z kryzysem gospodarczym i wzmocnić samorządność. Propozycja zakłada także rozliczenie po ewentualnym zwycięstwie wyborczym nieprawidłowości, do których dochodziło podczas rządów PiS.

Wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko przekazał, że propozycja Lewicy wpłynęła jeszcze przed zawarciem porozumienia PSL. Wyjaśnił, że część rozwiązań – szczególnie tych dotyczących kwestii tworzenia koalicji wyborczych – jest już nieaktualna a niektóe są tożsame z postulatami, które znalazły się na wspólnej liście spraw podpisanej przez Polskę 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Rzecznik PSL Miłosz Motyka potwierdził, że Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał od Lewicy pismo z propozycją paktu sejmowego i jest ono obecnie analizowane.

Opozycja się dogadała. Pakt senacki podpisany

Pod koniec lutego przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy i Polski 2050 podpisali pakt senacki. Zakłada on, że jesienią w jednomandatowych okręgach do Senatu partie opozycyjne wystawią wspólnych kandydatów. Pomysł nie jest nowy – w takiej formule opozycja wystartowała już w wyborach do Senatu w 2019 r. Wówczas udało się zgarnąć 51 mandatów, co pozwoliło na odbicie izby wyższej z rąk Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie opozycja liczy na 65 mandatów.

