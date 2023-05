Tak Polska 2050 i PSL pójdą do wyborów. Hołownia ogłosił ważną decyzję

„Trzecia droga” – pod takim hasłem do wyborów parlamentarnych pójdą Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Tak będzie się nazywał wspólny, koalicyjny komitet obu ugrupowań. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał podczas konferencji prasowej, że do wyborów pójdą razem najmłodsza oraz najstarsza partia polityczna w Polsce.

– „Trzecia droga – wspólna droga” – pod tym hasłem będziemy starali się przekonać, jak widzimy w badaniach, miliony Polaków, którzy dzisiaj potrzebują innej polityki, którzy dzisiaj zmęczeni są tym sporem, w którym zakleszczyło się polskie społeczeństwo – mówił szef Polski 2050.

Kosiniak-Kamysz: Mamy wspólny cel: wygrać wybory

Polityk tłumaczył, że „Trzecia droga” to autentyczna droga, która prowadzi nas do czegoś innego, niż to, co było przed 2015 rokiem. – Nie ma powrotu do tego, co było przed 2015 rokiem i to sobie musimy jasno powiedzieć. Czasy się zmieniły. Wyzwania są zupełnie inne. Ale też musimy zaproponować dzisiaj Polskę inną niż proponuje nam PiS, bo to nie jest ta Polska, w której chcielibyśmy, żeby wzrastały nasze dzieci, to nie jest Polska bezpieczna, to nie jest Polska, która myśli kategoriami pokolenia, a nie koryta – podkreślał Szymon Hołownia.

– Prosimy was o zaufanie, że wszystko, co dziś przedstawiamy ma głęboki sens i jest przygotowane. Nie ma bardziej przygotowanych ludzi do wyborów, którzy mają plan, którzy mają własny pomysł na Polskę, którzy mają własny program, ludzi, którzy się różnią i to jest dobre – zaznaczył lider PSL. – Mamy wspólny cel: wygrać wybory, stworzyć najlepszy rząd, polepszyć jakość życia Polaków, sprawić, żeby do władzy przyszła lepsza zmiana, bo dobra się nie sprawdziła – podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Marsz Tuska bez Hołowni i Kosiniaka-Kamysza

Szymon Hołownia zaznaczył, że nie widzi potrzeby tworzenia jednej opozycyjnej listy dla całej opozycji. – Dzisiaj ruszamy w Trzecią Drogę, mają nadzieję, nazwijcie ją naiwną, ale chcemy, żebyście pozwolili nam na to, by w takich kluczowych momentach prowadziła nas głęboka wiara i głębokie przekonania, że politykę można robić inaczej – mówił.

Przy okazji liderzy Polski 2050 i PSL zapowiedzieli, że nie pojawią się na demonstracji organizowanej przez Donalda Tuska 4 czerwca w Warszawie. Tego dnia politycy odwiedzą Leszno i Białą Podlaską. Na marszu PO mają się jednak pojawić członkowie i działacze obu partii.

