Nowy pomysł PO na kampanię. „Oni mają miliardy w TVP, my mamy drużynę Tuska”

Nowa inicjatywa PO jest opatrzona hasłem „Oni mają miliardy w TVP, my mamy drużynę!”. Po kliknięciu w link użytkownicy przenoszą się do ankiety, w której mogą zaznaczyć aktywności związane z kampanią wyborczą PO – m.in. „chcę otrzymywać newsletter”, „chcę dołączyć do Obywatelskiej Kontroli Wyborów, „chcę wywiesić baner na moim ogrodzeniu lub balkonie”. Chętni mogą też pomagać w mediach społecznościowych. Ostatnie dwie opcje to „chcę zostać członkiem Platformy Obywatelskiej” oraz „chcę wesprzeć finansowo Platformę Obywatelską”.

Wraz ze startem inicjatywy politycy PO zaczęli intensywnie promować ją na Twitterze.

Kampania wyborcza PO. Donald Tusk w drugim szeregu?

Równolegle w partii toczy się dyskusja o tym, kto powinien zostać premierem w razie wygranych wyborów.

„W Platformie Obywatelskiej trwają podobno poszukiwania osoby, która powie prosto w oczy liderowi tej partii Donaldowi Tuskowi, że musi namaścić Rafała Trzaskowskiego na premiera i usunąć się do drugiego szeregu, bo inaczej będzie krucho z przejęciem władzy od PiS” – pisaliśmy w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Jednak jeden z warszawskich polityków opozycji mówił też o pogarszających się nastrojach w PO. Otoczenie Rafała Trzaskowskiego ma odradzać mu pełne zaangażowanie w kampanię wyborczą. – (Trzaskowski – red.) chce kandydować ponownie na prezydenta Polski, więc nie może się kojarzyć z przegraną – dodaje.

Na poniedziałek na 17:30 zaplanowano wspólne wystąpienie lidera PO Donalda Tuska i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wirtualna Polska pisała, że były premier chce przeciąć spekulacje na temat ewentualnego wysunięcia prezydenta Warszawy na pierwszy plan w kampanii wyborczej. Politycy mają wziąć udział w konferencji wspólnie, aby nie generować kolejnych domysłów. Tusk miał zawrzeć w tej sprawie pakt z Trzaskowskim.

