Zwiększenie 500 plus i kwoty wolnej od podatku. KO złożyła w Sejmie projekty ustaw

Przypomnijmy: w ubiegły weekend odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Programowy Ul„, w trakcie której przedstawiono obietnice wyborcze.

Jakie obietnice wyborcze przedstawił PiS?

Partia rządząca złożyła trzy deklaracje: podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł od stycznia przyszłego roku, darmowe leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz osób powyżej 65 lat oraz zniesienie opłat za przejazd aut osobowych na autostradach państwowych.

Warto dodać, że to nie ostatnie deklaracje przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Działacze PiS zapowiedzieli, że kolejne zostaną ogłoszone jeszcze przed wakacjami.

Tusk chce szybszej waloryzacji 500 plus

W poniedziałek, 15 maja, do zapowiedzi podwyższenia świadczenia 500 plus odniósł się przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Stwierdził, że można to zrealizować znacznie wcześniej, tj. już od początku czerwca.

W związku z tym zapowiedział złożenie w Sejmie przez PO projektu ustawy w tej sprawie. Ponadto, Tusk zaproponował zwiększenie kwoty wolnej od podatku, która obecnie wynosi 30 tys. zł.

– Możemy to zrobić wspólnie tak, żeby ta waloryzacja świadczenia dla polskich dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka, 1 czerwca (...) Przegłosujmy tego samego dnia – kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tys. zł rocznie – oświadczył Tusk.

Budka: Coś, co jest absolutną przyzwoitością

W środę, 17 maja, zgodnie z zapowiedziami szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka poinformował o złożenie w Sejmie wspomnianych projektów ustaw. Podkreślił, że zaproponowane rozwiązania mają”rekompensować rosnącą inflację„.

– Projekt ustawy w sprawie waloryzacji 500 plus i podwyższającej kwotę wolną od podatku do wysokości 60 tys. zł został złożony do laski marszałkowskiej (...) Liczymy, że te dwie propozycje zostaną jak najszybciej uchwalone. Chcemy wyjąć z propozycji wyborczych PiS coś, co jest absolutną przyzwoitością – waloryzację świadczeń (...) Jeśli nasze propozycje nie będą procedowane na najbliższych obradach Sejmu, to potwierdzi także, że podniesienia tego świadczenia nie chce tak naprawdę Kaczyński, że to tylko jego gra wyborcza – skomentował Budka.

