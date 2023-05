800 plus przekona Polaków do głosowania na PiS? Są wyniki najnowszego sondażu

Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł. Czy ten pomysł Prawa i Sprawiedliwości może wpłynąć na wynik wyborów? Sprawdzono to w najnowszym sondażu Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Podczas konwencji PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację świadczenia 500 plus. Według politycznych zapowiedzi podwyżka do 800 zł miesięcznie ma zacząć obowiązywać od 1 styczna 2023 roku. Z badania UCE RESEARCH na zlecenie Onetu wynika, że zdaniem 46 proc. respondentów nie jest to dobry pomysł. Przeciwnego zdania jest łącznie 36,7 proc. badanych. 10,3 proc. ankietowanych oceniło, że nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż. PiS nadal pozostaje liderem W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” sprawdzono, czy pomysł wprowadzenia 800 plus może wpłynąć na wynik wyborów. W badaniu pozycję lidera utrzymuje Prawo i Sprawiedliwość. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, formacja Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć na 34,06 proc. głosów. Na kolejnym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Oddanie głosu na największą partię opozycyjną zadeklarowało 27,79 proc. ankietowanych. Podium zamyka wyborczy sojusz Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na komitet Trzecia Droga chciałoby zagłosować 12,42 proc. badanych. Mała różnica między Lewicą i Konfederacją Niewielki dystans dzieli Konfederację i Lewicę. Partia Grzegorza Brauna, Janusza Korwin-Mikkego i Sławomira Mentzena uzyskałaby – według sondażu – 10,75 proc. głosów, natomiast formacja Włodzimierza Czarzastego, Roberta Biedronia i Adriana Zandberga – 10,1 proc. głosów. Poselskich mandatów nie uzyskałoby Porozumienie i Agrounia, dla którego poparcie waha się w granicach błędu statystycznego i wynosi 0,98 proc. Poparcie dla Kukiz'15 również jest marginalne i wynosi obecnie 0,68 proc. głosów. Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster w dniu 15 maja 2023 roku. Wykorzystano metodę CAWI, natomiast próbę stanowiło 1083 dorosłych Polaków. Czytaj też:

