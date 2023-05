PiS rusza ze #Sprawdzamy Tuska. W weekend szereg spotkań „Chrońmy dzieci”

Trwa prekampania, a politycy głównych partii ruszyli w objazd po kraju. Tydzień po konwencji „Programowy Ul” także politycy Prawa i Sprawiedliwości nie zwalniają tempa. Od piątku rozpoczynają akcję #SprawdzamyTuska.

PiS sprawdza Tuska

– W piątek politycy PiS ruszają z ogólnopolską akcją w regionach pod hasłem "#SprawdzamyTuska". Będzie to cykl konferencji, które odbędą się w każdym okręgu w najbliższych dniach, w trakcie których parlamentarzyści PiS przypomną, jak zachowywali się politycy Platformy i opozycji, w chwili, gdy podejmowane były decyzje dotyczące kluczowych reform z punktu widzenia milionów Polaków – zapowiedział Rafał Bochenek.

– Pokażemy, jak obłudne i nieprawdziwe są dzisiejsze wypowiedzi polityków z Platformy, zwłaszcza Donalda Tuska, biorąc pod uwagę konkretne głosowania w Sejmie w sprawie 500+, podniesienia kwoty wolnej od podatku czy obniżeniu podatku PIT z 17 do 12 proc. Sprawdzamy Tuska i polityków Platformy na konkretach – wyjaśnił rzecznik PiS-u.

„Chrońmy dzieci” . W weekend piknik z Elżbietą Witek

W rozmowie z PAP Rafał Bochenek mówił o jeszcze jednej akcji. W sobotę i niedzielę przedstawiciele PiS-u będą wspierać inicjatywę obywatelską „Chrońmy dzieci” .

W Korfantowie zaplanowany został piknik rodzinny z udziałem Marszałek Sejmu. Elżbieta Witek od początku deklarowała poparcie dla tego projektu. Zwieńczenie nastąpiło na konferencji z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, gdy obydwoje złożyli podpisy w ramach ich zbiórki przez komitet inicjatywy „Chrońmy dzieci” .

Inicjatywa społeczna „Chrońmy dzieci”

Choć inicjatywa jest wspierana aktywnie przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochenek podkreślał na początku maja, że to inicjatywa społeczna. „Lekcje wychowania seksualnego TAK, seksualizacja i deprawacja dzieci przez przypadkowe, niesprawdzone organizacje NIE!” – podsumował postulaty.

Bochenek przytoczył zapisy projektu, które zmierzają do tego, by zajęcia prowadzone przez organizacje spoza szkoły odbywały się tylko za zgodą rodziców, a lekcje wychowania seksualnego – wyłącznie przez doświadczonych pedagogów.

– Nasza inicjatywa powstała, by wzmocnić rolę rodziców w przedszkolach i szkołach podstawowych, żeby to oni mieli to ostatnie zdanie, jeśli chodzi o przyswajane przez dzieci treści. To prawo daje nam Konstytucja – mówiła pełnomocniczka inicjatywy „Chrońmy dzieci” Karolina Paleń w Radiu Maryja.

Główne założenie projektu „Chrońmy dzieci” to pozostawienie rodzicom lub pełnoletnim uczniom decyzji w kontekście uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Chodzi przede wszystkim o kwestię tematów ideologicznych. Projekt jest nowelizacją ustawy Prawo oświatowe przyjętej pod koniec 2016 r.

