Sobolewski o sondażu ws. obietnic PiS. „Pozostaje nam tylko przekonać te 58 proc.”

W piątek, 19 maja, Super Express opublikował wyniki sondażu ws. opinii Polaków o obietnicach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości.

58. proc. ankietowanych nie wierzy w spełnienie obietnic

Przypomnijmy, że w ubiegły weekend partia rządząca zapowiedziała, że podwyższy świadczenie 500 plus do 800 zł, rozszerzy pogram darmowych leków o dzieci, młodzież oraz seniorów powyżej 65 roku życia, a także zniesie pobieranie opłat na autostradach.

Instytut Badań Pollster zapytał ankietowanych, czy wierzą, że te zapowiedzi zostaną spełnione. 58 proc. odpowiedziało przecząco, a 42. proc. twierdząco. Dlaczego ponad połowa ankietowanych udzieliła negatywnej odpowiedzi?

– Tak działa instynkt samozachowawczy. Wiemy, że politycy wiele obiecują, a zwykle nie wszystko później udaje się wykonać. Obietnice PiS są bardzo racjonalne, ale wobec obecnych wyzwań, np. wydatki na obronność, będą trudne do zrealizowania – skomentował w rozmowie z Super Expressem politolog prof. Kazimierz Kik.

„Pozostaje nam tylko przekonać te 58 proc”.

Do wyników sondażu odniósł się również poseł i sekretarz generalny Prawa Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski, który gościł w audycji „Poranek Wnet”. Ocenił, że jego ugrupowaniu udało się wprowadzić w życie większość obietnic, które złożono w poprzednich kampaniach wyborczych.

Przypomnijmy, że pomysł wprowadzenia 500 plus został ogłoszony przez PiS w kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r. Świadczenie zostało wprowadzone w życie po kilku miesiącach od utworzenia rządu, tj. w kwietniu 2016 r.

– Zadanie przed nami to przekonać te 58 proc. Tak, jak do tej pory, naszą marką jest wiarygodność. To, co obiecujemy to realizujemy albo staramy się zrealizować – w mniejszym albo większym procencie, ale jednak zrealizować. Pozostaje nam tylko przekonać te 58 proc. – powiedział Sobolewski.

Autostrady przed wyborami, 500 plus i leki po wyborach

Zaznaczył, że w trakcie ogłaszania najnowszych obietnic wyborczych przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zostały wskazane konkretne daty realizacji.

– Przed wyborami na pewno będzie przyjęte i wprowadzona w życie jedna z propozycji, czyli darmowe autostrady publiczne oraz rozmowy z koncesjonariuszami autostrad prywatnych (...) Pan prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że chcemy, aby pozostałe dwie propozycje [podwyższenie 500 plus i rozszerzenie programu darmowych leków – red.] zaczęły obowiązywać od stycznia 2024 r. – uzupełnił Sobolewski.

