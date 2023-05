„PiS, PiS, PiS. Oni mówią tylko o PiS”. Mateusz Morawiecki pokazał nowy spot

„Oni mówią tylko o PiS” – zaczyna się głosem lektora najnowszy spot opublikowany przez Mateusza Morawieckiego. W międzyczasie padają urywki wystąpień Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, na których dziesiątki razy i w każdej możliwej odmianie mówią zwrot „PiS”. „A my mówimy…” – kontynuuje lektor przechodząc do montażu wystąpień polityków partii rządzącej.

„Kiedy my mówimy o Polsce, oni mówią... o nas”

„Polska jest jedna” – mówi we fragmencie wystąpienia Jarosław Kaczyński, „Państwo Polskie będzie silne” – dodaje w swoim wystąpieniu Morawiecki. „Jesteśmy z Polakami”, „Polska nas łączy”, „Polska będzie bezpieczna”, „Poznaj Polskę”, „Polska, proszę państwa, Polska” – padają dalej wtórują kolejne wycięte wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości. „Wybór należy do Ciebie” – kończy lektor. Spot został także okraszony podpisem premiera: "Kiedy my mówimy o Polsce, oni mówią... o nas".

Posłanka Platformy odpowiada

Po paru minutach na opublikowany materiał odpowiedzieć postanowiła posłanka Platformy Obywatelskiej Kinga Gajewska. „No Pan to ma tupet” – napisała dołączając swoje wideo Gajewska.

Nagranie posłanki również jest montażem, tym razem z wypowiedziami Mateusza Morawieckiego. „Platformy Obywatelskie, Platforma Obywatelskiej, Pana Tuska, Platformy, Tusk Pytał, Platformie Obywatelskiej” – brzmi w wielkim skrócie transkrypcja.

twitter

Tydzień spotów wyborczych

To już kolejny opublikowany w ciągu ostatnich dni spot wyborczy. We wtorek swój wyborczy materiał opublikowało Prawo i Sprawiedliwość. On także odnosił się do wystąpień Donalda Tuska, jednak nie tych współczesnych, a zebranych od wielu lat i dotyczących wprowadzenia i finansowania programu 500 plus. Także Platforma Obywatelska opublikowała swój spot tego dnia – ten zaś odnosił się do „relacji partii rządzącej z kobietami”.

Czytaj też:

Anna Maria Żukowska uderza w Platformę Obywatelską. „Nawet ustawy nie napiszecie”Czytaj też:

Minister Rau o Wołyniu: Należy upamiętnić ofiary tragedii