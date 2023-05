Nowy spot PO. Tusk: Oni mają miliardy, my mamy was

W spocie zamieszczonym w mediach społecznościowych lider PO mówi, że w nadchodzącej kampanii PiS ma do dyspozycji „miliardy zł, TV publiczną, którą zamienili w narzędzie kłamliwej propagandy, stołki, ministerstwa, setki urzędników, służby specjalne z ich podsłuchami i pegasusami”. – Czy to im wystarczy do zwycięstwa? Nie – dodał. – Nas jest po prostu więcej – mówił o zwolennikach KO. Donald Tusk podziękował za wpłaty na kampanię wyborczą. – Już 7 tys. ludzi wpłaciło na kampanię KO. Każda złotówka od was to krok do naszego wspólnego zwycięstwa – mówił.

Walka PiS i PO na spoty. Temat 800+ rozpędził kampanię

W ostatnim czasie PiS wypomniał byłemu premierowi wypowiedzi sprzed lat, m.in. te o znalezieniu środków w budżecie na program 500+.

– Jeśli ktoś w Polsce wie, gdzie te miliardy leżą zakopane i można je natychmiast uruchomić i porozdawać ludziom…”, „Nie, ja nie żałuję, że nie wprowadziłem 500+, bo ja bardzo dokładnie liczyłem, na co Polskę bezpiecznie stać, a na co Polski nie stać”, „Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu, wielu lat”, „Według mojej najlepszej wiedzy, nie ma takiej możliwości finansowania tego projektu” – grzmiał na nagraniu głos byłego premiera.

W poniedziałek 15 maja Donald Tusk zaapelował do prezesa Prawa i Sprawiedliwości o przyjęcie podwyżki świadczenia 500+ jeszcze przed wyborami, tak, aby mogło zacząć obowiązywać od 1 czerwca. – Prezesie, jeśli naprawdę chcesz pomóc rodzinom, to możemy to zrobić razem, w Sejmie – powiedział Tusk.

4 czerwca lider PO organizuje w Warszawie manifestację „Przeciwko drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu”. Data demonstracji nie jest przypadkowa. Tego dnia wypada bowiem 34. rocznica pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, w których wygrała „Solidarność”.

twitterCzytaj też:

Tuskowi znowu się oberwało. PiS publikuje nowy spotCzytaj też:

Donald Tusk złożył gratulacje. „To nie jest pod publiczkę, uwierzcie mi”