Kukiz nie gryzł się w język. „Do Sejmu często dostają się kanalie”

W czwartek, 25 maja, Paweł Kukiz gościł w audycji „Trójkowy komentarz dnia” na antenie Trzeciego Programu Polskiego Radia.

Kukiz stawia warunek ws. współpracy z PiS

Oświadczył, że „wszystko na to wskazuje”, iż on i jego środowisko polityczne – czyli dawni działacze Kukiz'15, a obecnie KUKIZ15 – wystartuje w wyborach parlamentarnych z list Zjednoczonej Prawicy.

Warunkiem jest podpisanie porozumienia, na mocy którego Prawo i Sprawiedliwość zobowiąże się do zrealizowania w przyszłej kadencji parlamentu kluczowych postulatów Kukiza i jego ludzi.

– Chodzi o dwie poważne rozmowy z panem prezesem [Jarosławem Kaczyńskim – red.], zwieńczone podpisaniem porozumienia. Wtedy będę mógł powiedzieć w 100 proc., że do Sejmu będę się starał dostać z grupą „kukizowców”. Warunkiem sine qua non są kolejne postulaty KUKIZ15. M.in. jeśli ci sędziowie pokoju – blokowani niestety przez Solidarną Polskę – nie będą głosowani w tej kadencji, to wpisanie tych sędziów do programu PiS w przyszłej kadencji – skomentował polityk.

Kukiz: Do Sejmu często dostają się kanalie

Prowadzący audycję zwrócił uwagę, że wiele osób, które dostały się do Sejmu z list Kukiza, zmieniło barwy partyjne w trakcie trwania kadencji. Kukiz nie gryzł się w język, komentując tego typu postępowanie.

– Ordynacja wyborcza powoduje, że do Sejmu często dostają się kanalie. W sensie ludzie, którzy gotowi są w zamian za obietnice wpisania na listę obiecać wszystko (...) W przypadku Kukiz'15 właśnie wszyscy ci posłowie prawie przysięgali, że bez JOW-ów [jednomandatowe okręgi wyborcze – red.] nie widzą sensu partycypacji w polityce (...) Bardzo szybko im przeszło. Niektórym już po kilku miesiącach. Innym po intratnych propozycjach właśnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby dostali je skądinąd, też by przyjęli – skwitował Kukiz.

