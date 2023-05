Hołownia wystosował apel. Chce powstrzymania internetowego hejtu

W opinii Szymona Hołowni „Trzecia droga”, czyli koalicja Polski 2050 z PSL jest obecnie obiektem internetowego hejtu. Jak podkreślił wcale nie chodzi o agresję ze strony zwolenników rządzącej obecnie Zjednoczonej Prawicy, tylko tych, którzy swoje sympatię kierują w stronę „opozycji demokratycznej”.

– Ludzie, którzy niby są za zmianą, ale kiedy przyjdzie co do czego, nie mogą się uwolnić z myślenia, że istnieją tylko te dwie stare drogi i nie ma żadnej innej – powiedział. – Mam dla was wiadomość: trzecia droga jest, istnieje, są nas miliony. Wierzymy, że możliwa jest inna Polska. Bez hejtu, bez nienawiści. Oparta na wartościach, oparta na współpracy, na wspólnym robieniu dobrych rzeczy, a nie na obrzucaniu się błotem – dodał lider Polski 2050.

Hołownia: Powstrzymujcie tych, którzy chcą niszczyć jedność

Następnie polityk zwrócił się do liderów ugrupowań opozycyjnych. –W imię większych rzeczy: szanujmy się nawzajem. Powstrzymujcie tych, którzy w waszym imieniu niszczą naszą przyszłą jedność, na którą wszyscy liczymy. To nie ma sensu, to niczego dobrego nam nie przyniesie. Miejcie odwagę powiedzieć im dzisiaj: dość. Po wyborach chcemy razem robić dobre rzeczy, robić je razem – apelował.

Trzecia Droga na czele której Hołownia stanął wraz z Władysław Kosiniakiem-Kamyszem w ostatnich badaniach opinii publicznej urasta na, faktycznie, trzecią siłę polityczną w Polsce, wyprzedzając Konfederację. W sondażu przeprowadzony na zlecenie "Wydarzeń" Polsatu koalicja Polski 2050 z Polskim Stronnictwem Ludowym uzyskała wynik 14,2 proc. poparcia.

