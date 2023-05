Bon dla seniorów i skrócony czas pracy. Lewica przedstawiła postulaty

Po godz. 12:00 rozpoczęła się konwencja Lewicy „Mamy Plan dla Mam”, na której zostały przedstawione postulaty programowe tego środowiska politycznego. – Pierwsza sprawa to opieka, zwłaszcza nad dziećmi do lat trzech. Do żłobków w Polsce chodzi zaledwie 15 proc. dzieci, a na wsiach tylko 3 proc. Co mają ze sobą zrobić mamy, które chcą wrócić na rynek pracy? Oddać całą pensję na opiekunkę? Lewica mówi: dość mętnych obietnic. Prosta piłka. Każde dziecko w każdej gminie musi mieć gwarantowane miejsce w przedszkolu i żłobku. Bezpłatnie – powiedziała Magdalena Biejat.

Współprzewodnicząca partii Razem zwróciła również uwagę na kwestie dotyczące mieszkalnictwa. – Rozwiązanie jest jedno: państwowy program mieszkań na wynajem dla zwykłych, pracujących ludzi, na osiedlach przyjaznych dla dzieci i rodziców, z umiarkowanym czynszem. To nasze największe zobowiązanie – podkreśliła posłanka.

Waloryzacja emerytur i renta wdowia. Zapowiedzi Lewicy

W dalszej części wydarzenia głos zabrał Włodzimierz Czarzasty. Polityk wspomniał o swojej 94-letniej mamie i płynnie przeszedł do omówienia sytuacji kobiet ze starszego pokolenia. – Emerytury kobiet są w Polsce o 1/3 niższe od emerytur mężczyzn. Średnia emerytura mężczyzny 3184 zł brutto, średnia emerytura kobiety 2128 zł brutto. Uważamy jako Lewica, że powinno być tak, że w czasach inflacji waloryzacja rent i emerytur powinna być dwa razy w roku. Uważamy jako Lewica, że powinny być wreszcie – panie prezydencie, PiS-ie, który ma większość w Sejmie – wprowadzone emerytury stażowe dla kobiet po przepracowaniu 35 lat – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Polityk wspomniał również o rencie wdowiej. – Jeżeli w parze jedna osoba umiera, bo wcześniej czy później się to zdarza, to druga osoba w tej chwili ma prawo albo do własnej emerytury, albo do 85 proc. emerytury tej osoby, która umarła i miała emeryturę wyższą. My chcemy, żeby było: 85 proc. emerytury wyższej i 50 proc. drugiej emerytury – zapowiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Lewica proponuje 500 zł bonu turystycznego dla seniorów

W dalszej części wystąpienia Włodzimierz Czarzasty mówił o trudności w dostępie do geriatrów, sanatoriów, a także o problemie samotności, z którym borykają się osoby starsze. – Będziemy popierali jako Lewica domy dziennego pobytu dla seniorów oraz uniwersytety trzeciego wieku, bo samotność chyba jest najgorsza – powiedział polityk.

– W ramach tego, żeby pomagać ludziom starszym godnie żyć, żyć z uśmiechem na ustach, chcielibyśmy również wprowadzić 500 zł dla seniorek i seniorów bonu turystycznego rocznie – zapowiedział Włodzimierz Czarzasty.

Skrócony czas pracy w tygodniu i likwidacja klauzuli sumienia dla lekarzy

– Lewica chce urlopu rodzicielskiego, który będzie płatny w 100 proc. i równo dzielony między mamę i tatę – powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Z kolei Adrian Zandberg podkreślił, że Lewica opowiada się za jasnym podziałem na czas w pracy i po pracy, kiedy każdy zatrudniony powinien mieć prawo odłożyć wszystkie sprawy zawodowe na bok. – Skrócimy czas pracy do 35 godzin w tygodniu przy zachowaniu tej samej pensji – podkreślił polityk.

Kolejnymi elementami planu Lewicy dla mam są: pełny dostęp do badań prenatalnych oraz ich wyników, pełna refundacja in vitro przez państwo, wysokie standardy opieki okołoporodowej, zatrzymanie likwidacji porodówek, dostęp do leków antykoncepcyjnych, w tym do antykoncepcji awaryjnej bez recepty, likwidacja klauzuli sumienia dla lekarzy i aptekarzy oraz efektywne ściąganie alimentów jak zaległości podatkowych.

