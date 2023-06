Szymon Hołownia ogłosił, kto stanie na czele sztabu Polski 2050. „Mało znam tak mądrych osób”

Na czele sztabu wyborczego Polski 2050 Szymona Hołowni stanie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dyrektorka Instytutu Strategie 2050 będzie odpowiedzialna za strategię kampanii i koordynację zespołu, który poprowadzi partię do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Szymon Hołownia ogłosił, kto pokieruje sztabem Polski 2050

– Mało znam osób tak kompetentnych, zdecydowanych i zwyczajnie mądrych, a jednocześnie tak dobrze potrafiących słuchać i szukać porozumienia, tam gdzie inni dawno by poszli na zwarcie. Niewiele ludzi tak dobrze rozumie starą politykę i tak radykalnie się z nią nie zgadza – powiedział Szymon Hołownia.

– Na palcach jednej ręki można policzyć tych, którzy tę niezgodę potrafią przekuć na pozytywny program dla Polski. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest jedną z nich. Wiem, że najlepiej przeprowadzi nas przez kampanię i świetnie będzie współpracować z naszym koalicjantem PSL na wspólnej Trzeciej Drodze – dodał szef Polski 2050.

Nowa szefowa sztabu Polski 2050 podkreśliła, że celem kampanii jest mówienie, nie o tym co my mamy z #TrzeciejDrogi, ale o tym jaką korzyść z tego będą mieli Polacy. – To pokonanie złości i strachu i stworzenie nowego rządu, który będzie mówił o rozwiązaniach, a nie o podziałach. Przez trzy ostatnie lata wraz z setką ekspertów, tworzyłam strategie dla Polski po PiS i chcę żeby te pozytywne rozwiązania były ważną częścią rozmowy, którą prowadzimy z Polakami – wyjaśniała.

– Chcę przede wszystkim mówić o naszych rozwiązaniach na przyszłość, a nie naszych oponentach. Nie tylko ja tak myślę, ale wszyscy z którymi pracuję. W naszym sztabie są wspaniali ludzie, ludzie z pasją i wspólnym celem – opisała stojące przed nią wyzwania.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – kim jest?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest dyrektorką Instytutu Strategie 2050. Z wykształcenia socjolożka, a z praktyki politolożka. Pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012-14) oraz ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej (2014-16). Od 2017 do 2019 dyrektorka forum Idei think tanku Fundacji Batorego.

