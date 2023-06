Tusk zapowiada kolejną manifestację. Wspomniał też o rozmowie z Wałęsą

W środę, 7 czerwca, przewodniczący PO Donald Tusk zwołał konferencję prasową, w trakcie której odniósł się m.in. do niedzielnego marszu.

Tusk: Chodzi o pewien przełom w myśleniu

Przypomnijmy, że chodzi o zorganizowany przez Tuska antyrządowy marsz, który przeszedł ulicami centrum Warszawy. Wzięli w nim udział nie tylko działacze i sympatycy PO, ale również Lewicy, PSL i Polski 2050 oraz organizacji pozarządowych, np. Komitetu Obrony Demokracji czy Strajku Kobiet.

Szacunki ws. frekwencji są rozbieżne. Organizatorzy twierdzą, że maszerowało ok. 500 tys. osób, zaś nieoficjalne dane policji wahają się od ok. 100 do 150 tys. Z kolei portal Onet oszacował w niedzielę liczbę uczestników na ok. 300 tys.

– Dziękuję bardzo za waszą obecność w Warszawie 4 czerwca. To był ważny dzień w najnowszej historii Polski. I nie chodzi tu tylko o rekordy frekwencji, o te pół miliona ludzi (...) Ale chodzi o pewien przełom w myśleniu i w pojawieniu się takich pozytywnych emocji. W Polsce bardzo, bardzo wielu ludzi uwierzyło w to, że możliwa jest pozytywna zmiana i nie jesteśmy skazani na kolejną kadencję tych, którzy doprowadzają tak wielu polskich obywateli i obywatelek czasami do skrajnej rozpaczy – powiedział szef PO.

„Wzywam wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski”

Zapowiedział organizowanie na ulicach polskich miast kolejnych antyrządowych manifestacji. Najbliższa z nich ma odbyć się w piątek, 16 czerwca, na pl. Wolności w centrum Poznania.

– Platforma nie zatrzymuje się, jedzie dalej. Będę prosił o mocne wsparcie. I o pokazanie tym wszystkim, którzy chcieli przekonać Polskę, że 4 czerwca nic się nie zdarzyło (...) Jestem przekonany, że to jest kolejny dobry powód, żeby spotkać się na ulicach innych miast. I dlatego wzywam wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski na 16 czerwca (...) W następnych dniach będę także w Jeleniej Górze, we Wrocławiu i w Kłodzku. Wszędzie tam będziemy mieli – jak sądzę – bardzo dobrą sposobność pokazać znowu całej Polsce i całej Europie, ale tez tym sceptykom (...) że to nie jest tylko odosobnione wydarzenie – oświadczył Tusk.

Więcej szczegółów wkrótce.

Czytaj też:

Donald Tusk publikuje spot po Marszu 4 czerwca. „Tej fali już nic nie zatrzyma. Olbrzym się obudził!”Czytaj też:

Szydło o marszu 4 czerwca: Zebrałam więcej głosów, niż tam było ludzi