Grupa posłów Lewicy opuści partię? „Czarzasty jest mściwy i pamiętliwy”

Wiceszefowa Nowej Lewicy Karolina Pawliczak ogłosiła oficjalnie, że odchodzi z partii. Interia informowała, że powodem decyzji Karoliny Pawliczak ma być numer na liście w okręgu kaliskim, z którego miałaby wystartować w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Posłanka zaprzeczyła tym doniesieniom.

Jakim szefem partii jest Włodzimierz Czarzasty?

Z ustaleń Interii wynika, że powodem odejścia Karoliny Pawliczak z partii jest także „ciężka ręka Włodzimierza Czarzastego”. – To przypomina trochę PiS. Kiedy coś jest nie po myśli szefa, wykorzystuje brutalne narzędzia jak zawieszanie posłów – powiedział dziennikarzom anonimowo jeden z lewicowych polityków. Rozmówca Interii ocenił wicemarszałka Sejmu jako mściwego i pamiętliwego.

Przyznał, że problemem jest również uprzywilejowana pozycja w partii Anny Marii Żukowskiej, czego nie mogą zrozumieć inni członkowie ugrupowania. Sama zainteresowana w odpowiedzi na zarzuty stwierdziła, że ma względy u szefa tak jak wszyscy ludzie inteligentni.

Grupa posłów Lewicy opuści partię?

Źródło portalu dodało, że ostatnie wyniki sondaży sprawiły, że na lewicy zrobiło się nerwowo. Powodem są obawy o mandaty w kolejnej kadencji Sejmu. – Wszystkie sondaże pokazują poniżej 9 proc., wczoraj było 6 proc. Dlatego posłowie wiedzą już, że przynajmniej część z nich nie uzyska reelekcji. Robi się bardzo nerwowo. Co więcej, w kontekście pomysłów programowych Koalicja Obywatelska wyprzedzą Lewicę – komentował polityk.

Według Interii odejście Karoliny Pawliczak to może być dopiero początek zmian w Nowej Lewicy. Podobny krok ma rozważać trzech polityków należących obecnie do sejmowego klubu Lewicy. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że możliwy jest ich transfer do Koalicji Obywatelskiej. – I tak nie mają nic do stracenia, bo są przekonani, że dalsze miejsca na listach Nowej Lewicy pozbawią ich mandatów poselskich – tłumaczyło źródło portalu.

