Lawina spekulacji o zmianach w rządzie. Piotr Müller zdementował jedną z nich

Od wtorku niesie się wiadomość o rzekomym powrocie Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Choć jeszcze nie tak dawno, w czerwcu 2022 roku, zrezygnował on z funkcji wicepremiera, to teraz ma do niej wrócić. – Prezes się wku**** bo nie idzie – miała usłyszeć od dobrze poinformowanej osoby Gazeta.pl.

O powrocie Jarosława Kaczyńskiego informował także Super Express. – Mamy wojenki buldogów, konflikt na linii Ziobro – Morawiecki, mamy walkę sztabowców, rywalizację o jedynki. Jarosław Kaczyński na pewno uspokoiłby sytuację w rządzie i obozie władzy – mówił w rozmowie z gazetą anonimowy polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Zmiana może nastąpić już niedługo

O tym, kiedy może zostać ogłoszony powrót Jarosława Kaczyńskiego, nieoficjalnie poinformowało w środę Radio Zet. Zdaniem rozgłośni nastąpi to najprawdopodobniej na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości 24 czerwca, za półtora tygodnia, w Łodzi.

Zgodnie z informacjami, do których dotarło Radio Zet, prezes Prawa i Sprawiedliwości zostanie wicepremierem „bez teki”, czyli nie obejmie żadnego resortu. Ma zająć się kluczowymi departamentami w Kancelarii Premiera. Równocześnie wicepremierami mają przestać być Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk i Jacek Sasin.

Piotr Müller dementuje część doniesień

Rozgłośnia poinformowała również, że nastąpić ma zmiana na stanowisku dyrektora Centrum Informacji Rządu. Urzędującego Tomasza Matynię ma zastąpić osoba powiązana ze sztabem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości.

Jedynie tę ostatnią wiadomość zdementował rzecznik rządu. „Nie ma planów zmiany na stanowisku dyrektora CIR:)” – napisał na Twitterze Piotr Müller.

Terlecki nie zaprzeczył

Doniesień o powrocie Kaczyńskiego nie uciął także w środowej porannej rozmowie z Radiem Plus wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. – To on jest liderem naszego środowiska i partii. Nie jest to żadna oficjalna wiadomość, poczekajmy do decyzji, które prawdopodobnie zapadną na koniec czerwca – powiedział Terlecki.

