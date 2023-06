Piotr Müller odpowiada na akcję PO. „Wtedy wobec PiS-u były zarzuty, że to skandal”

Piotr Müller w programie „Gość Wiadomości” został zapytany, czy hasła Platformy Obywatelskiej o konieczności pilnowania przebiegu wyborów parlamentarnych i powołanie specjalnego sztabu, który ma nad nimi czuwać, odbiera jako sygnał, że PO czuje, że może przegrać. – Myślę, że mogą się szykować na narrację, że wybory zostały sfałszowane albo coś takiego, bo to byłoby w stylu Platformy Obywatelskiej. Już była mowa o „braku praworządności w Polsce”, o wszystkich możliwych dyktaturach – rozpoczął rzecznik rządu.

Rzecznik rządu: My się tego nie boimy

– Natomiast ja się tego nie boję. Wręcz nawet mogę dzisiaj tutaj zaapelować do wszystkich tych osób: tak, idźcie pilnować wyborów. My o to apelowaliśmy w 2015 roku. Tylko wtedy wobec PiS-u były zarzuty, że to skandal itd. – kontynuował na antenie TVP Info Piotr Müller i przypomniał, że niedawno został zmieniony Kodeks wyborczy.

– Mężowie zaufania otrzymują wynagrodzenie nawet za to, że będą tych wyborów pilnować. Podwyższyliśmy wynagrodzenie dla członków komisji i daliśmy, bo wcześniej nie było takiego wynagrodzenia, mężom zaufania – podkreślił rzecznik rządu. – Uważamy, że wybory powinny być kontrolowane przez wszystkie osoby. My się tego nie boimy, serdecznie zapraszamy wszystkie partie polityczne, również sami będziemy tych wyborów pilnować – zadeklarował na zakończenie.

Najnowszy sondaż. Kto wygra wybory?

W najnowszym sondażu, który został przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, zapytano respondentów, kto ma największe szanse na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę. Z badania wynika, że zdaniem 40,9 proc. badanych najbardziej prawdopodobny scenariusz to zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości i rządy formacji Jarosława Kaczyńskiego przez kolejną kadencję.

32 proc. ankietowanych wskazało na rozwiązanie, które zakłada zwycięstwo PiS, przy jednoczesnym utworzeniu rządu przez ugrupowania opozycyjne. 13,6 proc. respondentów twierdzi, że najbardziej prawdopodobne jest zwycięstwo opozycji i utrata władzy przez PiS.

Czytaj też:

Stanowcza odpowiedź Kaczyńskiego na pytania dziennikarzy. „To część urojonej rzeczywistości”Czytaj też:

Tusk będzie miał ułatwione zadanie układania list wyborczych. Pomoże mu „partyjny Pegasus”