Kaczyński mobilizował parlamentarzystów PiS. „Trzeba dać z siebie wszystko”

Jak wynika z relacji Polskiej Agencji Prasowej, posiedzenie zakończyło się po niespełna godzinie. Obecność Kaczyńskiego miała ściśle określony cel.

„Wszystkie ręce na pokład”

Chodzi o zmobilizowanie polityków PiS do wytężonej pracy w ostatnich miesiącach przed wyborami. Przypomnijmy, że zgodnie z kalendarzem wyborczym do urn udamy się w drugiej połowie października albo na początku listopada.

– A więc wszystkie ręce na pokład i do boju (...) Zbliża się nasza konwencja, w związku z tym przygotowujemy się do niej, bo to ważne wydarzenie, ale o szczegółach będziemy mówić już na samej konwencji – skwitował po posiedzeniu rzecznik rządu Piotr Müller.

„Jego obecność jest już elementem motywującym”

Poseł Tomasz Latos podkreślił, że prezes PiS „umie nas motywować”. Wciąż jednak nie wiadomo, czy Kaczyński zdecyduje się na powrót w skład rządu.

– Sama jego obecność i przemówienie jest już takim elementem motywującym. Wszyscy mają świadomość, że kampania wyborcza, wybory jesienią i trzeba dać z siebie wszystko. Trzeba być aktywnym w okręgu, w Sejmie, i oczywiście potrzeba dyscypliny – tłumaczył Latos.

Niebawem kolejny kongres PiS

W ostatni weekend czerwca ma odbyć się w Łodzi kongres PiS, podczas którego zostaną zaprezentowane wyborcom kolejne propozycje programowe. Poprzedni kongres – pod hasłem „Programowy Ul” – odbył się 15 maja.

Partia rządząca złożyła trzy deklaracje: podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł od stycznia przyszłego roku, darmowe leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz osób powyżej 65 lat oraz zniesienie opłat za przejazd aut osobowych na autostradach państwowych.

