Ten pomysł Kaczyńskiego nie spodobał się Polakom. Jednoznaczne wyniki sondażu

W połowie czerwca media obiegła informacja, że Jarosław Kaczyński może ponownie wejść do rządu. Prezes PiS już raz zdecydował się na taki krok – w latach 2020-2022 sprawował funkcję wicepremiera. Portal Gazeta.pl przekonywał, że polityk zastanawia się nad powrotem do rządu w związku z wejściem kampanii wyborczej w decydującą fazę. Według informacji portalu miałby on zostać wicepremierem, degradując przy tym polityków obecnie sprawujących tą funkcję.

Co z powrotem Jarosława Kaczyńskiego do rządu?

Jak ustaliły dziennikarki „Wprost” Joanna Miziołek i Eliza Olczyk, sprawa powrotu Jarosława Kaczyńskiego nie jest jeszcze przesądzona. – Dziennikarze zajęli się komentowaniem informacji, czy prezes wraca do rządu. Mogliśmy powiedzieć o tym przed marszem 4 czerwca, wtedy media mniej zajęłyby się protestem, a więcej spekulowaniem o przyszłości Jarosława Kaczyńskiego. Tak czy owak, podobno prezes jeszcze decyzji nie podjął, a fakt medialny zajął dziennikarzy – stwierdził rozmówca z okolic rządowych.

Sondaż. Jak Polacy oceniają pomysł PiS?

Pracownia United Surveys na zlecenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” postanowiła sprawdzić, jak pomysł ewentualnego dołączenia prezesa PiS do gabinetu Mateusza Morawieckiego oceniają Polacy. Z przeprowadzonego sondażu wynika, że większość respondentów negatywnie odnosi się do tego pomysłu.

Blisko 60 proc. respondentów uważa, że Jarosław Kaczyński nie powinien wracać do rządu. Większość stanowią ci, którzy mają zdecydowane stanowisko w tej sprawie i na pytanie o ponowne wejście prezesa PiS do Rady Ministrów odpowiedzieli „zdecydowanie nie” (49,7 proc.).

Powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu popiera 21,3 proc. badanych (6 proc. „zdecydowanie tak” a 15,3 proc. „raczej tak”). 20,2 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż przygotowany przez United Surveys przeprowadzono w dniach 16-18 czerwca na próbie 1000 osób.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: Czy Kaczyński rzeczywiście wejdzie do rządu? Kłopoty Trzeciej DrogiCzytaj też:

To on poprowadzi PiS do zwycięstwa? Kaczyński wyznaczył nowego szefa kampanii