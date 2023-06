Morawiecki spotka się wyborcami na Podlasiu. „Porozmawiajmy o naszej wspólnej przyszłości”

Oficjalnie kampania wyborcza jeszcze się nie rozpoczęła. Wyjaśnijmy, że formalnie startuje ona w dniu ogłoszenia aktu prawnego o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.

Kiedy mogą odbyć się wybory parlamentarne?

Zgodnie z Konstytucją RP, wybory zarządza prezydent. Muszą one zostać wyznaczone na „dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu”.

Tym samym, Andrzej Duda musi wskazać jeden z następujących terminów: 15 października, 22 października, 29 października albo 5 listopada.

Mimo tego, kampania wyborcza trwa na dobre już od wielu tygodni. Politycy wszystkich formacji ruszyli „w teren”, czyli organizują spotkania z wyborcami w całym kraju.

Premier zapowiada spotkanie na Podlasiu

Premier Mateusz Morawiecki poinformował właśnie, że w najbliższą niedzielę, 25 czerwca, spotka się z mieszkańcami miejscowości Łapy w województwie podlaskim.

Wszystko wskazuje na to, że jednym z głównych punktów spotkania będzie wyliczenie inwestycji w tej części Polski, które zostały zrealizowane przy wsparciu budżetu centralnego.

„Szanowni Państwo! Polska jest jedna i zmienia się na lepsze dzięki inwestycjom realizowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości! Porozmawiajmy o naszej wspólnej przyszłości! Zapraszam na spotkanie w Łapach na Placu Solidarności już w najbliższą niedzielę 25 czerwca o godzinie 16:00. Do zobaczenia!” – napisał na Facebooku szef rządu.

Wiec PiS w pobliżu kopalni i elektrowni Turów

Przypomnijmy, że dzień wcześniej – tj. w sobotę, 24 czerwca – odbędzie się wiec partii rządzącej w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Miejsce wydarzenia nie jest przypadkowe. W jego pobliżu znajduje się kopalnia węgla i elektrownia Turów.

– To będzie jeden z motywów i ważna rzecz, czyli obronienie tej kopalni przed działaniami Unii Europejskiej i aktywistów, opłacanych głównie z kierunków zachodnich, a czasami wschodnich po to, żeby blokować tę elektrownię (...) Miejsce symboliczne dla tego, jak powinna funkcjonować Polska, to znaczy Polska powinna bronić swoich interesów, nie poddawać się naciskom ze strony innych państw, nawet jeżeli są to państwa Unii Europejskiej – tłumaczył rzecznik rządu Piotr Müller.

