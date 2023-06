Morawiecki o polityce bezpieczeństwa za rządów PO-PSL. „Zamykali posterunki, a otwierali granice”

W czwartkowe przedpołudnie, 22 czerwca, premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami miejscowości Brojce w województwie zachodniopomorskim.

„Mamy do czynienia z niekontrolowaną migracją”

W trakcie swojego wystąpienia szef rządu skomentował przestępczość w wielu krajach Europy Zachodniej, której skala wyraźnie wzrosła na przestrzeni ostatnich lat. Jego zdaniem, to pokłosie masowego napływu nielegalnych migrantów.

– Spływają do nas bardzo niedobre wieści (...) O zbrodniach, o strzelaninach, o makabrycznych wydarzeniach, takich jak chociażby to, kiedy młoda Polka została w brutalny sposób zamordowana w Grecji. Słyszymy również o zamachach bombowych i strzelaninach, na przykład w Szwecji (...) Takich wydarzeń od początku roku było 144, czyli niemal każdego dnia (...) Słyszmy o strasznych zbrodniach także w innych częściach Europy Zachodniej. Zadajmy sobie pytanie – dlaczego tak się dzieje? (...) Mamy do czynienia z niekontrolowaną migracją, która jednocześnie wiąże się też ze wzrostem przestępczości – powiedział Morawiecki.

„Świat postawiony na głowie, ale dokładnie tak było”

Wystąpienie premiera odbyło się obok budowanego właśnie posterunku policji. Morawiecki skrytykował przy tej okazji działania koalicji PO-PSL. Wyliczał, że w czasie jej rządów zlikwidowano ponad połowę z istniejących wówczas posterunków.

Natomiast w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy na mapie naszego kraju pojawiło się blisko 200 odtworzonych albo nowych posterunków.

– Co działo się w czasach naszych poprzedników w zakresie bezpieczeństwa zwykłych ludzi? (...) Wiem, że to co teraz powiem, jest wręcz niewiarygodne, ale można to sprawdzić (...) Platforma Obywatelska zamknęła ponad połowę posterunków policji. Z ok. 815 zamkniętych zostało ponad 400. Co to oznacza? (...) Oni chcieli przypodobać się polityce europejskiej (...) Zamykali posterunki, a otwierali granice. „Przyjmiemy każdą liczbę”, mówił rzecznik PO (...) Może to wygląda na świat postawiony na głowie, ale dokładnie tak było – kontynuował Morawiecki.

„Ciekawe, czy Szwed również by tak powiedział”

Podkreślił, że jak wynika z opublikowanego pod koniec maja sondażu CBOS aż 96 proc. ankietowanych uważa swoją okolicę za bezpieczną, zaś 88 proc. uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie.

Warto również dodać, że według danych Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej Polska znajduje się w czołówce krajów z najniższym wskaźnikiem przestępczości.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości stoi na straży bezpieczeństwa Polaków (...) Bliskość posterunkowego, bliskość policjanta do mieszkańców jest warunkiem bezpieczeństwa. Jest czymś, co leży nam ogromnie na sercu. Cieszę się, że w jednym z ostatnich badań prawie wszyscy Polacy – 96 proc. – powiedzieli, że czują się bezpiecznie w swojej okolicy. Ciekawe, czy Szwed również by tak powiedział albo Francuz na przedmieściach Paryża, który boi się czasami wyjść na spacer wieczorem – uzupełnił szef rządu.

Inwestycje w gminach i powiatach popegeerowskich

Morawiecki ogłosił także otwarcie kolejnej edycji – trzeciej w tej kadencji parlamentu – Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Jest ona skierowana do tzw. gmin i powiatów popegeerowskich.

Wyjaśnijmy, że chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, w których funkcjonowały niegdyś Państwowe Gospodarstwa Rolne. W latach 90. – czyli w okresie transformacji ustrojowej – nastąpił masowy upadek PGR-ów, co skutkowało skokowym wzrostem bezrobocia i zubożeniem wspomnianych obszarów na wiele lat.

Od piątku, 23 czerwca, do końca lipca władze gmin i powiatów popegeerowskich będą mogły składać wnioski o dofinansowanie lokalnych inwestycji z budżetu centralnego. Poziom dofinansowania sięgnie aż 98 proc.

– Będzie się działo coraz więcej. Już jest 1900 projektów wykonanych albo w trakcie wykonywania z poprzednich edycji tylko dla tych gmin. A ze wszystkich programów to są dziesiątki tysięcy – dróg, przedszkoli, żłobków, szpitali, świetlic, remiz strażackich, wodociągów, kanalizacji, które przyciągają tutaj przedsiębiorców, a ci tworzą miejsca pracy. Te pustoszejące do niedawna tereny nie musza już takie być (...) To jest ten model życia, który staramy się na powrót tchnąć – skwitował premier.

