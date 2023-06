Płomienne przemówienia na konwencji Trzeciej Drogi. „Musimy zakończyć tę wojnę domową”

Sobota to gorący dzień pod kątem wydarzeń politycznych. O swoich planach wyborczych mówili na konwencji Trzeciej Drogi w Grodzisku Mazowieckim politycy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– Kaczyński cofa nas o 50 lat wstecz, do epoki Gierka, wielkich socjalistycznych butów, do czasów, kiedy milicja była zamiast policji, zamiast wolnych mediów była „Trybuna Ludu”. On to kopiuje, jeden do jednego, a ja z moimi dziećmi nie pójdę z nim w tę drogę – mówił podczas konwencji Trzeciej Drogi Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

Konwencja Trzeciej Drogi w Grodzisku Mazowieckim. „Chcemy pozbyć się szkodników”

Hołownia odniósł się do sobotnich wydarzeń. W tym samym czasie odbędzie się wiec PiS, PO i konwencja Konfederacji. – Na pewno w wielu miejscach, a zwłaszcza niektórych w Polsce kolejne, ciężkie miliony z subwencji wywalane na propagandę, nasze pieniądze. To marnotrawstwo kampanijne polityków, którzy dostają największe subwencje z budżetu państwa jest porażające. Jak ma się czuć człowiek, który ciuła, żeby zapłacić morderczą składkę zdrowotną? A ich na każdą propagandę dzisiaj stać – pytał.

– Jesteśmy dumnie z tego, co w Polsce udało się przez ostatnich 30 lat osiągnąć. (...) To nie może zostać zmarnotrawione. Moje pokolenie przychodzi do dziadków i pradziadków i mówi: szanujemy was, ale moje pokolenie, nasze mówi dość – oświadczył.

Hołownia mówił o sytuacji w Rosji. „Tylko my umiemy wygrać pokój”

Hołownia odpowiedział też na pytanie, po co Trzecia Droga. – Oni umieją wygrać wojnę, ale tylko my umiemy wygrać pokój. Nie ma nic ważniejszego niż pokój, słyszymy dzisiaj doniesienia zza naszej wschodniej granicy. Nie będzie pokoju, jeżeli nie będzie siły, a siły nie będzie, jeśli ludzie będą kłócić się ze sobą, jeżeli ta toruńska kwiaciarka będzie polerowała telewizor – mówił nawiązując do słów Kosiniaka-Kamysza. Lider ludowców przywołał wcześniej anegdotę o kobiecie, która pluła na ekran, słysząc o działaniach obecnego rządu.

– Trzecia Droga jest dla Polski i Polaków, nie wyklucza nikogo, ale musi rozliczyć tych, którzy do tej sytuacji doprowadzili. Naszym celem jest odsunięcie od władzy szkodników, którzy zatruli krew bratnią, podzielili, zawłaszczyli nazwy, pojęcia, wartości, wykrzywili jak w zwierciadle złym – mówił szef PSL.

– To Wy możecie dać rządzącym czerwoną kartkę. Mamy świadomość, co było złe i dało zwycięstwo PiS w 2015. Wyciągnęliśmy wnioski. Odrobiliśmy lekcję. Idziemy do przodu. Musimy zakończyć tę wojnę domową, bo skończy się tragicznie – dodał Kosiniak-Kamysz.

